Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что задержка запуска газопровода «Северный поток — 2» произошла во многом благодаря усилиям Киева, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 24 ноября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

«Детский сад! Это очень недостойный уровень! Низко и позорно», — считает Лариса Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что невозможно ставить себе в заслугу отсроченный старт «Северного потока — 2», потому что он в любом случае будет запущен. Получается, киевским властям вообще нечем гордиться и не о чем отчитаться, раз они прибегают к подобным «заслугам», пишут граждане.

«Да уж, вот это достижение что надо! Будет чем потомкам украинцев гордиться. Отличительная черта современной Украины. Хотя при СССР ещё был анекдот про яблоки: «Съем, сколько смогу, а что не съем, то покусаю. Картина маслом. Их девиз по жизни — гадить, где можно», — поделился своим мнением Юра Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что задержка в запуске «Северного потока — 2» не принесёт Киеву счастья, а уж срыв однозначно добьёт экономику Украины.

«Украина думает, что, гадя с сертификацией «Северному потоку — 2», она останется с российским газом? Наивные. Цены взлетят так, что Украина не сможет уже покупать российский газ по реверсу из Европы, а в России его никто Киеву не продаст», — предупреждает Татьяна Т.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

Часть людей считает, что отсрочка введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» ударила не по России, а по Европейскому союзу, который получил рекордные цены на газ.

«Пусть никому в Европе они об этом не говорят! Расширенных договоров на транзит через Украину не подписано, а не так давно начался европейский газовый кризис. И это ещё при том, что зима даже не успела начаться. И как вы думаете, на кого обрушится с проклятиями Евросоюз, прочитав радостные доклады Киева о «перемоге» над «Северным потоком — 2»?» — пишет Валерий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что попытки Киева помешать запуску газопровода приводит к тому, что Россия, наоборот, выигрывает, а страдает не только Украина, но и вся Европа целиком.

«Какие молодцы! Теперь покупают газ по $1000! И чем дольше будут сдерживать, тем дороже будут покупать, а «Газпром» соответственно дороже продавать, прям красавцы. Какую ещё подлянку устроите?» — задаётся вопросом Aleksandr A.

Нашлись и те, кто отмечают, что попытки Украины испортить жизнь России раз за разом терпят крах, запуску «Северного потока — 2» больше ничего не угрожает и это подтвердил Киев своим заявлением о заслуге в задержке.

Nord Stream 2. Axel Schmidt Трубы для газопровода «Северный поток – 2»

«Благодаря помощи со стороны Киева цена на газ в Европе взлетела до $1200. Газпром кайфует и подсчитывает прибыль, а Путин радуется наполнению бюджета страны. Ну и чего вы этим добивались, господа украинцы? Благодаря вам «Северный поток — 2» отобьётся, не начав даже работать», — предполагает Виктор Р.

Напомним, 22 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «Украина 24» о том, что задержка запуска газопровода «Северный поток — 2» произошла во многом благодаря усилиям Киева.