Информация, согласно которой розничная цена на красную икру в России достигла исторического максимума: килограмм стоит более пяти тысяч рублей, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 24 ноября в социальной сети Facebook.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я её каждый день, проклятую, есть! Хоть бы хлеба достала

«Надоело, каждый день икра, да икра, хоть хлеба бы дала»! Из к/ф «Белое солнце пустыни», — пишет Валерий Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой рост цен невозможно ничем обосновать, а значит, кто-то в правительстве очень плохо справляется со своими обязанностями.

«Считаю полным беспределом и безобразием повышение цен на икру! Как не стыдно нашим властям?!» — возмущается Ирина С.

Некоторые комментаторы отмечают, что всему виной безграничная жадность российских производителей, которые лепят такие цены на свой товар, насколько им позволяет их совесть.

«Жадность производителей зашкаливает! Сколько можно уже цены повышать? В этот раз, видимо, только самые богатые смогут себе эту икру купить. Остальные, наверное, переждут», — считает Alex M.

«Продавцы «от балды» цену повышают, ссылаясь на всеобщее подорожание. А что, собственно, случилось-то такое, чтобы цены повышать? Как ловили рыбу, так и ловят, так же и икру собирают, так же всё доставляют куда надо. Проблемы нет, цены поднимают специально, ради наживы», — указывает Алексей Д.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Красная икра в магазине

Часть людей считает, что иностранные конкуренты были не в курсе решения отечественных производителей повысить цены на икру, в результате чего «заморская» икра становится более выгодным предложением для российских граждан.

«Вот не пойму «прикол»: замороженная икра из Канады стоит дешевле нашей. При том что наша не мороженая, но не известно, какого улова — дороже канадской. Бред какой-то», — заметил Борис Д.

Ряд пользователей указывает на то, что недовольным покупателям остаётся только отказаться от намерения купить икру по таким рекордным ценам.

«Граждане, эту икру не покупать! Пускай тухнет в магазине за свои 5000 рублей! Пусть обанкротятся производители, которые меры не знают, а мы с вами точно не пропадём без икры. И все проблемы будут решены», — поделился своим мнением Mila G.

Отдельные комментаторы отмечают, что данная новость не станет шоком для тех, у кого икра — редкий гость на столе.

«Как хорошо, не люблю икру никакую. А то, наверное, переживала бы по этому поводу», — отмечает Светлана К.

«Можно подумать, что все жрут икру вёдрами каждый день. Лично я ем её из традиции на Новый год, а чёрная ни мне, ни моей семье вообще не нужна, она на любителя», — пишет Руслан А.

Наталья Диева ИА REGNUM Бутерброды с красной икрой

Нашлись и те, кто указывают, что цена на икру растёт не только на территории Российской Федерации, но и в других странах, в частности в Финляндии.

«В Финляндии было €30, в прошлом году — от €40 до €60. В этом году ещё не видел, но может быть, уже все €100 будет», — предрекает Stanislav T.

Напомним, 22 ноября РБК опубликовало материал со ссылкой на данные Росстата, согласно которым розничная цена на красную икру в России достигла исторического максимума: килограмм стоит более пяти тысяч рублей.