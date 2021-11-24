Заявление представителя «Газпрома» Сергея Куприянова о том, что компания уведомила Молдавию, что прекратит поставки газа через 48 часов, если не получит платёж, согласно требованиям контракта, заключённого с «Молдовагазом», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному вопросу 24 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Российский газ

"Коммунизм кончился, а желания остались. Капиталистические отношения не предусматривают нахлебников, своей родни хватает», — пишет Виктор Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что во всей этой некрасивой истории не столько виновата Молдавия, которая старается в данный момент «выживать» как может, а российский Газпром, который в очередной раз поверил своим иностранным партнёрам и заключил контракт с теми, кто и так ранее не мог погасить свои долги перед компанией.

«А что вы хотели? Сами же с ними руки пожали. Если Газпром подписал контракт с Молдавией, то Молдавия может ничего не платить, а Газпром будет обязан поставлять Кишинёву газ. Добавят этот долг в тот общий долг, накопленный ранее», — указывает Данила Б.

«А чем они долги отдавать будут, молдаванами? Нет у них денег и не было, а Газпром развели вокруг пальца», — отмечает Вальдемар Ш.

Gazprom.ru Газпром

Некоторые комментаторы отмечают, что такого исхода можно было бы избежать, если бы в Газпроме трезво оценили платёжеспособность и добропорядочность Молдавии.

«Ну, наивный Газпром, никто там и не собирается погашать задолженность! Молдавия сейчас попытается накачать столько газа, сколько успеет, чтобы оставить с носом Россию и российских налогоплательщиков. Спасибо вам большое, наши дорогие руководители, раздающие направо и налево природные ресурсы нашей страны», — обращается Татьяна О.

Часть людей считает, что пора перестать доверять таким ненадёжным партнёрам и прощать долги подобным странам.

«Зачем Газпром заключил очередной договор с колонией США? В очередной раз нас кидают, не выполняя обязательств. Может, хватит уже? Пора прекратить этот аттракцион невиданной щедрости и трубу-то газовую перекрыть», — призывает Радион Д.

«А теперь просто вспомните, сколько было прощено газовых и прочих долгов за ближайшие 20 лет перед Россией. Ну и? Какая ещё страна вот так прощает долги, хоть одна в мире? Это уже не милосердие, а какая-то ущербность. Слабых никто не уважает», — напоминает Димка Н.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Ряд пользователей указывает на то, что Газпрому отныне следует вести себя более жёстко с теми, кто нарушает взятые на себя обязательства.

«После такого обмана стоит не ультиматумы выставлять, а сразу трубу перекрывать! Ну сколько можно унижаться перед ними? В Россию только ленивый ещё не плюнул, а власти утираются и предлагают дружить дальше. Нас так скоро просто на цепь посадят и лаять заставят, потому что хребта нет», — предполагает Валерий Г.

Напомним, 22 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что компания уведомила Молдавию, что прекратит поставки газа через 48 часов, если не получит платёж, согласно требованиям контракта, заключённого с «Молдовагазом». Он также добавил, что Газпром пошёл навстречу Молдавии из-за её сложного экономического и финансового положения, дав возможность расквитаться с долговыми обязательствами.