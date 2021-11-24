Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что компания «Газпром», проект газопровода «Северный поток — 2» и Российская Федерация виновны в росте инфляции из-за удорожания энергоресурсов, который наблюдается в странах Европы, стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 24 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

"Это он ещё инфляцию в самой Российской Федерации не видел. Узнал бы, свои претензии быстро бы прекратил», — считает Nikolay D.

Многие пользователи пришли к выводу, что Польша предъявляет странные обвинения в сторону России, на которую сама ещё недавно накладывала санкции. Как при таком взаимоотношении можно вообще говорить о возможности выгодных для Варшавы тарифов, пишут граждане, остаётся загадкой.

«Какая наглость! Мы вам, значит, санкции, а вы нам газ не хотите дешевле продавать? Какие же подлые эти русские!» — издевается Алексей Б.

«В чём ещё виновата Россия, по мнению Польши? Огласите весь список, пожалуйста!» — призывает Елена П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Европа сама виновна в своей печальной энергетической ситуации, но она отчаянно пытается перевести стрелки на Российскую Федерацию.

«Они никогда не признаются в собственных ошибках управления. Энергетический кризис возник из-за недальновидных политиканов в Европе и их пресловутой зелёной повестки, именно она сыграла с ними злую шутку. И чтобы не отвечать перед своим народом, политики истошно истерят о том, какая Россия все-таки плохая, взяла да устроила там у них инфляцию», — пишет Виталий Ч.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

Часть людей считает, что зелёная повестка и закрытие атомных электростанций завели Европу в собственный капкан, поэтому не зачем тыкать пальцем в сторону России.

«Европа не может обвинять никого, потому что в своих проблемах виновата сама. Они закрывают все атомные электростанции, не занимаются классическими методами получения топлива из-за якобы экологических соображений. Им нужны страны, обеспечивающие их дешёвым сырьем, но они уже перестали быть конкурентоспособными. Кроме того, их внутренний рынок трясёт, что не позволяет им стабильно платить за энергоресурсы из добывающих стран», — указывает Mikhail M.

Ряд пользователей указывает на то, что, помимо чисто технических вопросов, никто не отменял фактор сошедшего с ума денежного печатного станка, который неминуемо приводит к бесконтрольному росту инфляции.

«Настоящая причина инфляции в западных странах в том, что США, Европа и Япония печатают валюту несоразмерно своим ВВП и уровню государственного долга. Эти уроды перекладывают свои проблемы на плечи всего остального мира и простых потребителей», — считает Ибрам Р.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Отдельные комментаторы отмечают, что Европейский союз в скором времени может начать трещать по швам, если большая часть его членов не сумеет сдержать темпы роста инфляции.

«А теперь анекдот: одним из главных правил для того, чтобы быть членом Евросоюза, является низкий уровень инфляция, который не должен превышать 1,5%. Интересно, как быстро теперь Евросоюз развалиться? Или же он изменит своим принципам?» — задаётся вопросом Руслан М.

Напомним, 22 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во время брифинга о том, что компания «Газпром», проект газопровода «Северный поток — 2» и Российская Федерация виновны в росте инфляции из-за удорожания энергоресурсов, который наблюдается в странах Европы.