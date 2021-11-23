В Нью-Йорке убрали 400-киллограмовую статую Томаса Джефферсона в деревянный ящик 22 ноября после того, как комиссия мэрии решила убрать статую третьего президента США из своего здания, где она находилась почти два века. Такое решение было принято из-за того, что Джефферсон владел рабами.

U.S. Marine Corps Флаг США

Рабочие из Marshall Fine Arts потратили несколько часов на то, чтобы аккуратно снять раскрашенный гипсовый памятник с постамента внутри зала заседаний городского совета. Массивную конструкцию Отца-основателя вынесли через черный ход.

Теперь статуя 1833 года будет передана в долгосрочную аренду Нью-Йоркскому историческому обществу, которое планирует поместить ее в своем вестибюле.

Проголосовавшие в мэрии считают, что демонтаж поможет более глубокому пониманию истории. Перемещение статуи не означает, что жители Нью-Йорка забудут, кем был Томас Джефферсон — один из авторов Декларации независимости — но некоторые из них узнают, что человек, написавший «все люди созданы равными», владел более чем 600 своими соотечественниками.

Рембрандт Пил. Томас Джефферсон. 1800

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The Post.

«Нужно освободить место для того, кто не писал Декларацию независимости. Вот наш главный приоритет», — иронизирует @benshapiro.

«Самое смешное, что если бы Томас Джефферсон был жив сегодня, он был бы первым, кто стоял бы там и аплодировал демонтажу статуи», — считает @ShawnDorschner.

«Я не против того, чтобы убрать предметы, которые боготворят рабовладельца. Однако я надеюсь, что мы сможем сохранить документы и заложенные в них принципы, на которых была построена наша страна. Статуи могут отправиться в музеи. Документы должны оставаться нашей основой», — указывает @baseballnhorses.

«Джефферсон не только владел рабами, но и неоднократно насиловал одну из них, когда ей было 14 лет, и она забеременела. Я понимаю, что он отец-основатель, но нужно рассказывать полную историю», — пишет @GirlGurl26 о Салли Хемингс, с которой Джефферсон после смерти жены состоял в отношениях на протяжении 30 лет. В данной истории остается много неясного, но существуют косвенные доказательства их связи.

«О нет, он будет в фойе Нью-Йоркского исторического общества, где я смогу увидеть его только 5 дней в неделю. Ужас!!!» — восклицает @brett_spohr.

«Это так неуважительно, неправильно и печально», — отмечает @ConvoStopper.

«Упадок американской империи — это было название фильма. Теперь это стало реальностью. Я не американец, но надеюсь, что ваша страна повернет вспять эту анархическую тенденцию», — комментирует @prof_robert65.

«Нужно заменить его таким совершенным человеком, как Джордж Флойд или кто-то еще», — иронизирует @JonMendrin, говоря об афроамериканце, смерть которого вызвала массовые беспорядки в США летом 2020 года.

«Как мы можем стать лучше, если мы не можем смотреть на великих мужчин и женщин, но при этом указывать, что они были такими же несовершенными людьми, как и мы? Оставьте статую, но поставьте рядом с ней Мартина Лютера Кинга или Линкольна, сказав, что они воплотили то, что было написано в Декларации независимости», — предлагает @BKBroyler.

«Черт, я возьму его!!! Поставьте его на моей лужайке перед домом. Добавьте еще одного прямо рядом с ним, с флагом в одной руке и отмахивающегося от всех другой», — шутит @Jaron96340232.

Rudulph Evans Статуя Томаса Джефферсона

«Они освобождают место, чтобы поставить гигантскую копию декларации независимости, шах и мат», — комментирует @primordialcream.

«Выбеливают историю. Лицемеры», — отмечает @iona_sheehy.

«Безумие. Полное и абсолютное безумие. Несомненно, один из величайших людей в нашей истории», — считает @jkkimmich.

«Это просто неправильно! Думаю, нам придется удалить их всех. Может быть, в следующий раз уберем Мартина Лютера Кинга и изменим названия всех улиц, названных в его честь. Нам нужно равенство, в конце концов…» — негодует @donamaria86.

Отметим, что Джефферсон не надевал на себя маску нравственности, пытаясь казаться идеалом. В одном из своих последних писем англичанке, аристократке и красавице Марии Косвей, с которой у него начался было бурный роман в Париже в 1784 году, он написал такие слова: «Из всех картин больше других меня разволновала работа Ван дер Верфа, написанная на библейский сюжет. Сара, которая не может родить сына, приводит Аврааму Агарь, молоденькую египетскую рабыню. Я вдруг почувствовал, что хотел бы быть Авраамом, хотя при этом я был бы уже пять тысяч лет как мертв. Все же я — сын природы, а не культуры. Я люблю то, что вижу и осязаю, не будучи в состоянии объяснить, какова причина этой любви, даже не заботясь о том, есть ли причина».