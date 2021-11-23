Информация о том, что в Казани более 1,5 тысячи человек не смогли воспользоваться городским транспортом из-за отсутствия QR-кодов, а длительные задержки в движении были связаны с тем, что невакцинированные граждане требовали вызвать полицию из-за отказа пустить их в салон, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 24 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

"Наступило светлое будущее: QR-коды на вход и выход, со сроком действия, бесконечные ревакцинации, КПП на каждом углу, охрана, Росгвардия. Всё это, конечно же, ради нашей с вами безопасности и защиты здоровья. На бесплатные маски денег не было, на бесплатные тесты для всех тоже денег не нашли, но зато на QR-коды не поскупились», — отмечает Ира В.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие меры являются совершенно противозаконными, ведь городской транспорт служит необходимым средством для местных жителей, у которых нет иного способа добраться до социально значимых объектов.

«Всё это незаконно! Режим чрезвычайной ситуации не вводили, федеральный или конституционный закон по этому поводу не вводили. Значит, не имеют они права ограничивать людей. Только по федеральному или конституционному закону, либо же при режиме ЧС имеют право!» — указывает Георгий К.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

Некоторые комментаторы отмечают, что власти перестали учитывать какое-либо мнение населения по каким-либо поводам и продавливает все инициативы, которые придут ей в голову.

«Тут все вместе, даже те, у кого QR-коды уже есть. Завтра будут новые эксперименты. У властей конкретно снесло крышу!» — считает Роман Б.

Часть людей считает, что от введения QR-кодов на муниципальном транспорте в первую очередь пострадает бюджет города.

«Вы просто подумайте, какой прибыли лишаются перевозчики и городской бюджет. Люди возненавидят власть», — предрекает Андрей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что местным властям в России были отданы слишком избыточные права в вопросах борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Пока в правительстве только обсуждается закон, в регионах ограничения уже вводят по полной. Что обсуждается-то? Юридическая казуистика самого омерзительного вида», — указывает Павел С.

«В дальнейшем люди с QR-кодами взбунтуются, мол, автобус задерживается и сами начнут выгонять и бить граждан без QR-кодов. Наверху-то прекрасно знают, как стравить людей между собой», — написал Савва С.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

Нашлись и те, кто убеждены, что противников вакцинации необходимо лишать прав и принуждать их тем самым сделать пресловутую прививку. Другие отметили, что Казань доказала на деле, что QR-коды сами по себе стали препятствием для вакцинированных граждан и противники прививок здесь погоды не делают.

«Надо вообще запретить невакцинированным выходить из дома. И не важно, медотвод у них или ещё какая-то липовая бумажка. А антиваксеров вообще пора приравнять к экстремистам! Из-за них люди на работу опаздывают!» — возмущается Злой И.

«Самое смешное, что транспортный коллапс произошёл как раз из-за привитых граждан, которые кучу времени тратят на то, чтобы их QR-код проверили. Сами себя в зоопарк посадили», — поделился своим мнением Артём Г.

Напомним, 22 ноября пресс-служба мэрии Казани написала в своём Telegram-канале о том, что более 1,5 тысячи человек в Казани не смогли воспользоваться городским транспортом из-за отсутствия QR-кодов, а длительные задержки в движении были связаны с тем, что невакцинированные граждане требовали вызвать полицию из-за отказа пустить их в салон.