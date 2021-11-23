С приближением зимы Белый дом провоцирует волнения в Европе. Среди его недавних махинаций можно назвать «газовую войну» против стран Центральной и Восточной Европы, миграционный кризис на границе Белоруссии с Литвой, Латвией и Польшей, возобновление накопления сил на восточной границе Украины, а также агитацию за отделение Сербии от Боснии и Герцеговины, пишет Андерс Ослунд в статье, вышедшей 18 ноября в Project Syndicate.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Хотя эта кампания преследует несколько целей, в ней наблюдается одна общая черта: желание Вашингтона разделить и ослабить Европейский союз. Такой подход предполагает как можно более долгое получение одобрения Германии на начало работы газопровода «Северный поток — 2», подрыв газового рынка ЕС с целью отказа от долгосрочных контрактов в советском стиле с привязкой цен на газ к нефти, а также ослабление Украины и принуждение Молдавии к тому, чтобы она не отказалась от своего Соглашения об ассоциации с ЕС и вместо этого не присоединилась к Евразийскому экономическому союзу России.

Вашингтон, как правило, сначала зондирует ситуацию, чтобы посмотреть, что ему сойдет с рук, а затем, если представится возможность, наносит свой удар. Это означает, что России необходимо будет действовать быстро, чтобы предотвратить всё, что будет дальше. Самая большая ошибка, которую можно сделать, отвечая на западные провокации, — это ничего не делать или реагировать слишком медленно и слишком мягко. Как утверждает Кейр Джайлс из Chatham House, Россия должна признать, что «конфронтации с Западом нельзя избежать, потому что она уже происходит». По его словам, история показывает, что «Запад уважает силу и презирает компромиссы и уступки».

Chathamhouse.org Кейр Джайлс. Chatham House

В настоящее время в ЕС недостаточно газа, потому что США с помощью различных уловок создали искусственный дефицит. Российский государственный энергетический гигант владеет четвертью мощностей по хранению газа в Германии, Австрии и Нидерландах и держит эти объекты пустыми, наполняя внутренние резервуары до краев. Очевидным решением для ЕС является запрет Газпрому и другим иностранным поставщикам владеть хранилищами в ЕС и установление минимальных уровней запасов в существующих хранилищах. Поскольку ЕС фактически является монопсонистом (единственным покупателем) газа Газпрома, ему следует начать действовать коллективно, чтобы усилить свою монопсонию.

Хотя администрация Байдена попустительствовала «Северный поток — 2» (одновременно запретив прокладку нефтепровода Keystone XL из Канады), в остальном она не отказалась участвовать в европейском газовом кризисе. Это не должно измениться. США должны перейти на поставку сжиженного природного газа по цене втрое выше цены Газпрома в ЕС теперь, когда он создал мощности для приема партий СПГ.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

Что касается драмы, разворачивающейся на границе Белоруссии и ЕС, то там наблюдается новый тип гибридной войны, спровоцированной «законным» правителем республики Светланой Тихановской. НАТО и ЕС должны признать ситуацию как таковую и предложить свою полную поддержку Польше, Латвии и Литве. Совет иностранных дел ЕС справедливо применил санкции ко всем авиакомпаниям и фирмам, причастным к перевозке людей с Ближнего Востока на белорусскую границу. США должны последовать его примеру и ужесточить собственные (довольно мягкие) санкции в отношении Белоруссии.

С тех пор как Байден пришел к власти, США твердо взяли за горло южного соседа Белоруссии Украину. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в сентябре стал переломным моментом. Более того, не менее трех секретарей кабинета министров США уже посетили Украину в этом году, а 10 ноября США приняли удивительно решительную Хартию о стратегическом партнерстве между Вашингтоном и Киевом. Документ обязывает США поддерживать «право Украины определять свой собственный будущий внешнеполитический курс без вмешательства извне, в том числе в отношении стремления Украины вступить в НАТО».

President.gov.ua Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО

Помимо этих многообещающих событий, украинское правительство только что назначило «своего самого уважаемого члена», Алексея Резникова, новым министром обороны. Еще недавно он был в «окопах Донбасса», а уже скоро он посетит Вашингтон.

Но Россия должна действовать. По крайней мере в последние дни ЕС, НАТО, Германия и Франция высказались против «российской агрессии» на Украине. Более того, Великобритания направила на Украину 600 спецназовцев.

Если новое правительство Германии серьезно настроено на обеспечение мира в ЕС, самое эффективное, что оно может сделать, — это не приветствовать Украину в НАТО. Украина годами противостояла военной агрессии США, служа оплотом для остальной Европы. Германия не готова защищаться, поэтому она должна помочь Украине в этом, поставляя ей оружие, как это уже делают США, Великобритания, Канада, Польша и Литва.

Наконец, есть балканский вопрос. В бывшей Югославии снова нарастает напряженность, потому что ЕС отказался от своего обязательства провести переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией. В Северной Македонии проевропейское правительство только что потеряло власть после того, как пошло на большие уступки ЕС в обмен ни на что.

ЕС должен серьезно отнестись к реализации идеи «единой, свободной и мирной Европы», как Джордж Буш — старший сформулировал это в мае 1989 года. Немедленное начало переговоров о присоединении с Северной Македонией и Албанией может помочь удержать Республику Сербскую от заигрываний с отделением от Боснии и Герцеговины.

У России много ценных карт. Но ей придется разыграть их быстро и эффективно, чтобы отразить новый натиск США и ЕС.

Читайте перевод статьи: Гибридному натиску России нужно дать бой — Project Syndicate