В прошлом году судья обязал американского актера Кевина Спейси и его продюсеров выплатить студии MRC, снявшей для Netflix сериал «Карточный домик», почти $31 млн, потому что после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах актер нарушил контракт.

Николай Ге. Совесть. Иуда. 1891

Решение тайного арбитражного судьи, вынесенное 13 месяцев назад, было обнародовано в понедельник, 22 ноября, когда адвокаты MRC обратились в калифорнийский суд.

Напомним, политический триллер «Карточный домик» впервые вышел на экраны в 2013 году и быстро набрал популярность. В основе картины лежит одноименное произведение писателя Майкла Доббса. В сериале рассказывается о судьбе амбициозного сенатора-демократа от Южной Каролины Фрэнсиса Андервуда и его супруги Клэр, которые рвутся к власти над США. Роль Френсиса Андервуда во всех вышедших пяти сезонах играет Кевин Спейси, его супругу Клэр играет Робин Райт.

31 октября 2017 года производство шестого сезона «Карточного домика» было приостановлено из-за скандала, который начался с того, что Спейси обвинили в педофилии и сексуальных домогательствах. Актер Энтони Рэпп рассказал журналистам о том, что Спейси приставал к нему в то время, когда Рэппу было 14 лет. После этого обвинения посыпались как снежный ком. Спейси обвинили в сексуальных домогательствах не только его партнеры по прошлым проектам, но и многие участники создания «Карточного домика».

(сс) Maryland GovPics Кевин Спейси

В суде представители MRC утверждали, что из-за Спейси студия потеряла миллионы долларов и получила меньший доход от сериала, потому что сезон пришлось сократить, так как персонаж Спейси был выписан. Судья, по-видимому, согласился с этим, назначив штраф в размере почти $31 млн, включая компенсационные убытки и гонорары адвокатов.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«И кого же он убьет на этот раз, что бы ему всё сошло с рук?» — делает отсылку @extex2 к персонажу Спейси в сериале, который избавлялся от своих врагов.

«Денежная компенсация — это прекрасно, но как изменить то, что звезды кажутся неприкасаемыми? Отличное начало, продолжайте в том же духе. Мы все хотим перемен», — пишет @aleighbell.

«Он и Болдуин заслуживают новый старт», — считает @David_E_Miller.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

«Такое впечатление, что кому-то не нравится персонаж, которого он играет», — комментирует @Dave_Eger.

«Жестокость человечества нельзя игнорировать», — отмечает @wxyz7810.

«Блин, ненавижу это… Мне очень нравился «Карточный домик». Он был тем самым шоу. Проклятые актеры. Пожалуйста, сделайте правильно… Ваши фанаты принимают удар на себя. Нам нравилось шоу, теперь его нет. Отстой. Спейси — чертовски хороший актер. Не вмешивайте свою личную жизнь в работу. Получайте деньги, а не выплачивайте их, чтобы покончить с работой», — призывает @TakeHeed2021.

«Как жаль, что он оказался мерзавцем. Я любил это шоу и ненавижу, что оно никогда не закончится так, как должно было закончиться. Это мелочи по сравнению с тем, что Спейси травмировал людей, но всё равно жаль», — делится @027Edge.

«Я ничего не оправдываю. Если он это сделал, то это было явно неправильно и не может быть оправдано, но это было 30 лет назад, когда он, по общему признанию, был пьян», — отмечает @kimrichardsaa.

«Пьянство не оправдывает сексуальное насилие над детьми», — отвечает @lmcd9999_l.

«Пора вернуться к жизни, Кевин… ты слишком хороший актер… мне плевать на твою политику… время делать фильмы … время для Америки, чтобы остановить разделение и собраться вместе… мы все американцы», — комментирует @FoodMfgMan.

«Просто хочу сказать, держитесь. Я знаю, что многие фанаты любят тебя и молятся за тебя. Пусть эта буря поскорее закончится», — поддерживает @GabrielePauer.

«О боже, возьмите себя в руки. Все набросились на него. Итак, он тронул 14-летнего подростка, когда ему было 26. Я уверен, что 14-летний подросток не жаловался, пока это не пошло на пользу его карьере, а также не раскрыл свой возраст. Лично мне жаль Кевина», — указывает @catflap25.

«Уберите славу и деньги, и вы останетесь просто человеком. Неисправимый человек. Просто будьте лучшим другом самому себе», — советует @swajay.

Напомним, что жалобы на Спейси поступили в то время, когда в Голливуде пошла волна разоблачения влиятельных продюсеров и актеров, домогавшихся девушек. Так, продюсер Харви Вайнштейн был приговорён к 23 годам тюрьмы Верховным судом американского штата Нью-Йорк.

David Shankbone Харви Вайнштейн

Громкий скандал вокруг Вайнштейна разгорелся после публикации The New York Times в октябре 2017 года, в которой сразу несколько женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Сам Вайнштейн все выдвинутые против него обвинения отрицал. Компания против него стала основой движения #MeToo, участницами которого стали жертвы сексуального насилия.