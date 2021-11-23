На Севере России складывается неблагоприятная ситуация для строителей. Многие стройматериалы, как и везде в РФ, за 2 года подорожали в 2 раза, введено «проектное финансирование», которому многие стройфирмы не соответствуют. Но на Севере на эти факторы наложилась обязательная экологическая экспертиза объектов капстроительства, затормозившая многие проекты, дорогая доставка стройматериалов и высокие накладные расходы. В Мурманской области за 1-е полугодие 2021 года не было сдано ни одного метра жилой площади, в Ненецком автономном округе в 2021 году жилищное строительство сократилось в 2 раза.

Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев, министр строительства и архитектуры Архангельской области

На этом фоне строительный комплекс Архангельской области все еще сохраняет значительные объемы строительства, вводя в строй почти 2/3 жилья в Арктической зоне РФ. Но чтобы продолжать много строить, власти Архангельской области должны возродить производство стройматериалов на местном сырье, принять льготы для региональных строителей, привлечь федеральные строительные компании и финансовые ресурсы для расселения «аварийки», максимально упростить выделение участков под застройку и подключение к сетям. То есть сделать много чего и быстро.

На вопросы ИА REGNUM ответил министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев.

Владимир Станулевич: Владимир Геннадьевич, какова была средняя рыночная стоимость квадратного метра нового жилья в Архангельской области в 2019, 2020 и 2021 годах? И сколько стоит квадратный метр жилья на вторичном рынке?

Владимир Полежаев: Согласно статистическим данным, на территории Архангельской области без НАО стоимость на первичном рынке одного квадратного метра жилья на конец IV квартала составила в 2019 году — 62 346 руб., в 2020 году — 66 107 руб., на конец III квартала 2021 года — 86 125 руб. Стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке на конец IV квартала составила в 2019 году — 62 721 руб., в 2020 году — 67 291 руб., на конец III квартала текущего года — 75 984 руб.

Владимир Станулевич: А сколько жилых «квадратов» сдано за последние три года?

Владимир Полежаев: Жилья по муниципальным районам и городским округам Архангельской области введено в 2019 году — 322 119 кв. метров, в том числе в многоквартирных домах — 202 653 кв. метров, в индивидуальных домах — 119 466 кв. метров, в 2020 году — 351 778 кв. метров, в том числе в многоквартирных домах — 208 983 кв. метра, в индивидуальных — 142 795 кв. метров, по состоянию на 1 ноября 2021 года — 310 640 кв. метров, в том числе в многоквартирных домах — 174 540 кв. метров, в индивидуальных — 136 100 кв. метров.

Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Архангельской области Многоквартирный дом для переселенцев из аварийной жилой площади, строящийся в Плесецке, Архангельская область

Владимир Станулевич: Сколько разрешений на строительство жилых домов выдано в Поморье в 2020 и 2021 годах?

Владимир Полежаев: Разрешений на строительство многоквартирных жилых домов в 2020 году выдано 52, в 2021 году по состоянию на 18 ноября — 42.

Владимир Станулевич: Сколько в Вашем регионе «обманутых дольщиков»? И что делается по решению этой проблемы?

Владимир Полежаев: Этими вопросами занимаемся не мы, а инспекция государственного строительного надзора Архангельской области. По информации этого ведомства, сегодня в Поморье 435 обманутых дольщиков. Для решения проблемы права граждан восстанавливаются путем завершения строительства многоквартирных домов или выплат денежных компенсаций с помощью масштабных инвестиционных проектов. Кроме того, в регионе создан областной «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», который ведет завершение проблемных строек с использованием механизмов публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Помимо этого, ведется еженедельный мониторинг проблемных жилых домов с выездом на площадки их строительства представителей регионального минстроя, прокуратуры и муниципалитетов.

Владимир Станулевич: Скажите, какое количество строительных организаций в регионе ведут работу по проектному финансированию с помощью банковских кредитов? Нужны ли корректировки в законодательстве о проектном финансировании?

Владимир Полежаев: Это тоже вопрос инспекции госстройнадзора Поморья. По их данным, на контроле инспекции 25 таких организаций, а предложения по корректировке законодательства о проектном финансировании, по словам специалистов госстройнадзора, в настоящий момент отсутствуют.

Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Архангельской области Многоквартирный жилой дом, строящийся для переселенцев из «авариек» в Новодвинске, Архангельская область

Владимир Станулевич: Владимир Геннадьевич, в области работают филиалы федеральных строительных компаний? Если да, то каких и какую долю на строительном рынке они примерно занимают?

Владимир Полежаев: На объектах бюджетного финансирования в регионе задействовано 2072 организации, 14 из них иногородние. Среди них «Ортост-Фасад» (г. Москва), «Проектстрой» (г. Москва), «СТРОЙМОНТАЖ КОМПЛЕКТ» (г. Вологда), «АСК — ТРЕЙД» (г. Екатеринбург), «НОРМАТЕКС» (г. Иваново), «АНДЕРС ЛЕД» (г. Чкаловск), «Строительно-монтажное управление №1» (Республика Мордовия), «Альтернатива» (г. Санкт-Петербург), «Стройтрансгаз» (г. Москва) и другие предприятия. На строительном рынке региона иногородние застройщики занимают долю в 0,7 процента.

Владимир Станулевич: Сколько в 2020 и 2021 годах в Поморье выдано ипотечных кредитов?

Владимир Полежаев: По данным ЦБ РФ, ипотечных жилищных кредитов на территории региона физическим лицам выдано в 2020 году — 17 319 на сумму 37 995,0 млн рублей, за 9 месяцев 2021 года — 12 709 на сумму 31 301,0 млн рублей.

Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Архангельской области Дом, построенный для переселенцев из «авариек» в Северодвинске

Владимир Станулевич: Какова была в регионе в 2019 году цена силикатного и керамического кирпича, тонны стальной арматуры, тонны цемента, квадратного метра фанеры? И сколько те же стройматериалы стоят в этом году?

Владимир Полежаев: Стоимость 1000 шт. силикатного кирпича в 1-м квартале 2019 года составляла 22 384 рубля, в 1-м квартале 2021 года — 22 517 рублей, а на 1 ноября 2021 года — 28 142 рубля. Стоимость тонны стальной арматуры в 1-м квартале 2019 года составляла 49 153 рубля, а на 1 ноября 2021 года составляет 97 188 рублей. Стоимость одного кубометра фанеры в 1-м квартале 2019 года составляла 37 157 рублей, а на 1 ноября 2021 года составляет 127 118 рублей. Стоимость квадратного метра керамической плитки в 1-м квартале 2019 года составляла 521 рубль, а на 1 ноября 2021 года составляет 778 рублей.

Владимир Станулевич: Работают ли в регионе предприятия, производящие стройматериалы?

Владимир Полежаев: У нас есть месторождение известняков «Савинское», запасы которого составляют 173,9 миллиона тонн, а также одноименное месторождение глин с запасом 31,2 миллиона тонн. Для производства высокопрочного щебня разрабатываются месторождения базальта «Булатово», «Мяндуха», «Хямгора», расположенные в Плесецком районе, гранитового щебня — «Покровское» и «Золотуха» в Онежском районе. Для приготовления щебенисто-гравийных смесей используются материалы карьеров Няндомского, Вельского, Холмогорского и других районов.

Более того, у нас есть Котласский завод силикатного кирпича, мощность которого составляет 120 миллионов штук кирпичей в год. Если же говорить о трудностях на этом рынке, отмечу в качестве примера производство керамического кирпича. Сырьем для его изготовления выступают глины для кирпичного производства. Их запасы в регионе составляют 55,4 миллиона тонн. Это месторождения в Пинежском, Приморском, Вельском, Онежском и Холмогорском районах области.

В то же время из-за отсутствия потребителей этого сырья строители вынуждены завозить керамический кирпич из других регионов. Основными поставщиками здесь выступают Ярославская, Вологодская, Ленинградская, Саратовская область, Республика Коми и другие субъекты РФ.

Владимир Станулевич: Сколько аварийной жилой площади было расселено в 2019, 2020 и 2021 годах?

Владимир Полежаев: В 2019 году — 8,75 тыс. кв. метров; в 2020 году — 47,11 тыс. кв. метров; в 2021 году — 26,66 тыс. кв. метров. Более того, до конца этого года планируется расселение 40,68 тыс. кв. метров.

Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Архангельской области Дом, построенный для расселения аварийной жилой площади в Красноборске, Архангельская область

Владимир Станулевич: А сколько аварийного жилфонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, не вошло в программу расселения аварийного жилья?

Владимир Полежаев: Согласно информационной системе Реформа ЖКХ, на территории Архангельской области находится более 643 тыс. кв. метров жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года.

Владимир Станулевич: Достаточна ли в Вашем регионе установленная Минстроем РФ стоимость затрат по строительству квадратного метра жилой площади под расселение аварийного жилья?

Владимир Полежаев: По приказу Минстроя РФ стоимость квадратного метра, установленная в ценах четвертого квартала 2021 года, для Архангельской области составляет 55 тысяч рублей. При этом, согласно новой методике Минстроя России, стоимость строительства одного квадратного метра в регионе составляет более 80 тысяч рублей.