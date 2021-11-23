22 ноября было опубликовано обращение бывшего украинского президента Виктора Януковича по поводу очередной годовщины «майдана» 2013−2014 годов. Обращение было размещено представителем бывшего президента Украины Юрием Кирасиром на его странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Читайте также: Украине необходим немедленный переход к новой стратегии развития — Янукович

Обращение бывшего украинского лидера обсудили в YouTube-канале Klymenko Time, а также в телеграм-канале «Леся из СТРАНЫ». Многие отметили, что при Януковиче жилось лучше, но в 2013 году он допустил большую ошибку, не разогнав протестующих.

«Я полностью поддерживаю его как человека, который болеет за Украину. Но как президента не поддерживаю. Он сбежал, но были обстоятельства — его могли убить», — написала Галя.

«Если бы он действительно болел, он бы сразу майдан разогнал и удержал бы страну от развала…» — ответил Гале Алексей А.

Mstyslav Chernov Майдан

«Надо было раньше думать, Витя. Когда у тебя под носом создавались тренировочные базы боевиков — ты молчал. Когда травили ветеранов во Львове (это было 9 мая 2011 года — О. П.) — ты молчал… Когда картинно «умирала» Тимошенко, а палатки с изображение ее рожи стояли на Крещатике — ты тоже молчал. Обстановка нагнеталась весь 2013 год. Ты не видел, как в стране крутились тысячи иностранцев, как они расселялись по гостиницам… и явно не для того, чтобы любоваться красотами Киева. Витя, ты ничего не видел и не хотел видеть. Ты не уничтожил майдан в самом зародыше. Ты все про*рал, Витя. Крови на тебе нет, Витя? Есть на тебе кровь, потому что ты молчал!» — отреагировала viktoria.

«Не надо было страну бросать! А так да, при Вите мы жили, теперь выживаем!» — добавил Anti.

«Пишут многие, что Витя сбежал, зас*ал, бросил страну… Во-первых, он не сбежал — его вытащили, и во-вторых, — если бы он остался, его бы грохнули. Как Каддафи», — отметил loco.

notrussia Виктор Янукович

«Да, Янык (Янукович — О. П.) ошибся, ему надо было давить протесты силой вовремя, но мужества не хватило… Виновата не только бесхребетная власть, которая сбежала, спасая свою шкуру. Виноват каждый украинец, кто участвовал в майдане, а таких было много. Это сейчас, по прошествии уже многих лет некоторые стали переобуваться… некоторые, но не все. Даже спустя столько лет не до всех дошло, что вас кинули через одно место… Чисто по-человечески я его понимаю, ну остался бы он, ну убили бы его, да и все. В лучшем случае сел бы в тюрьму и его убили бы там. То что страна про*рана, виноват не только Янукович как бы… Кто-то пишет, что Янык предал всех и сбежал, а его разве народ не предал? Разве не из-за безвиза начали скакать? Когда людям объясняли, что на таких условиях это будет крайне невыгодно для Украины, но нет, всем хотелось трусов (отсылка к фотографии одной из участниц «майдана», которая в ходе протестов держала плакат с надписью «Я хочу кружевные трусики и ЕС» — О .П.) и пить кофий в Париже. Прямо как во времена развала СССР. Одна половина, так сказать, народа пыталась да и в общем-то хотела порвать Витюшу [Януковича] на нацисткий прапор (флаг — О. П.), а другая половина молча сидела и ждала, чем это все представление закончится, иначе говоря, «моя хата с краю». И что теперь вы вините Яныка? Он и тогда пытался воззвать к разуму упоротых, не вышло. И теперь пытается. Может, он не лучший президент и вор (а я уверен, что он воровал), но свою страну он не предавал, иначе без проблем бы подписал вашу долбаную ассоциацию. А вы все вините его. Да, конечно, легко все на одного человека скинуть. И потом украинцы говорят о каком-то рабском менталитете у русских? Че, серьезно? Вас кинули Европа и США, убежал Янык, пытаясь спастись от верной смерти. Да фактически любой из вас поступил бы так же», — подытожил «Попугай жрущий озверин».

Читайте также: Янукович: из-за действий Киева конфликт в Донбассе может перерасти в войну