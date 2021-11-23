Полиция установила личность подозреваемого, который врезался в рождественский парад после ножевой драки в городе Уокеше, штат Вирджиния, 21 ноября, убив по меньшей мере пять человек и ранив еще 48. Представитель полиции города сообщил газете The Washington Post, что подозреваемый Даррелл Брукс-младший, 39 лет, пытался скрыться с места ножевой драки на красном внедорожнике, когда он въехал на маршрут, где проходил праздничный парад в честь дня благодарения.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

В результате погибли 52-летние Тамара Дюран и Джейн Кулич, 71-летняя ЛеАнна Оуэн, 79-летняя Вирджиния Соренсон и 81-летний Вильгельм Хоспел.

Полиция уверена, что подозреваемый действовал в одиночку, и нет никаких доказательств того, что это террористический акт. Пока что главной является версия, согласно которой мужчина пытался крыться от полиции и нечаянно врезался в толпу.

Ранее газета The Post обнаружила, что Брукса ранее арестовывали, однако нет оснований подозревать его в идеологической ненависти или терроризме.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«С прошлого вечера все строчат свои анализы, вписывая этот инцидент в свои политические рамки, но это выглядит как неполитическое событие. Я предполагаю, что с учетом всех усилий, предпринятых для того, чтобы представить это как внутренний терроризм, люди все равно будут выдумывать свои теории», — считает @TraneRusty.

Maarten Van Damme Нож

«Полное отсутствие безопасности в США, стране-лидере первого мира, вызывает недоумение», — подмечает @theBrownGuy69.

«Далее мы услышим, что он случайно нажал на педаль газа, когда хотел нажать на тормоз», — отмечает @DSBrenchley.

«Если это правда, то должно ли это оправдать его действия?» — интересуется @TrentFuq.

«Нет, это должно минимизировать связь с политическими мотивами», — отвечает @meisaid.

«Висконсин превращается в северную Флориду», — отмечает @B3astM0de0n.

«Как только он увидел на своем пути детей, женщин, мужчин, он мог бы нажать на тормоза», — комментирует @AnneRPierce.

«Вот почему после того, как он ударил первого человека… он продолжал давить на педали, поворачиваясь, целясь в толпу», — пишет @vincentkangnow.

«Как только вы окажетесь внутри автомобиля, вы будете в относительной безопасности от ножа. Зачем разгоняться? Зачем сбивать людей? Зачем принимать глупые решения?» — негодует @Truthdealer.

Цитата из к/ф «Патруль». Реж. Дэвид Эйер. 2012. США Полицейский

«Я думал, ножевые бои ушли в прошлое. Разве большинство американцев не владеют оружием?» — задает риторический вопрос @bones_mc_coy.

«Боже мой, как печально. Да благословит Господь семьи тех, кто пострадал — и пусть они покоятся в раю», — отмечает @MinaMin18091532.

«Ну да, это полностью объясняет, почему он целился в людей на параде», — недоверяет @I_am_Mutated.

Напомним, что после инцидента 21 ноября на рождественском параде в Уокеше по меньшей мере 10 детей попали в отделение интенсивной терапии в детской больнице Висконсина.