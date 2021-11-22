Правительство Великобритании анонсировало новый «экологический план», согласно которому рядом со всеми новыми домами и зданиями по закону необходимо будет установить пункт зарядки для электромобилей. Сейчас в стране всего около 25 тысяч зарядных станций. Закон коснется только вновь построенных зданий. Таким образом, общее количество зарядных станций будет увеличиваться по 145 тысяч ежегодно. Нововведения связаны с тем, что к 2030 году Великобритания планирует полностью перейти на электромобили, запретив продажу дизельных и бензиновых автомобилей.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Большинство пользователей считает, что зарядки для электромобилей не должны быть приоритетом при «зеленом индустриальном перевороте», куда важнее правильное оборудование самих домов.

(сс) stux Заправка электромобиля

Наиболее популярными предложениями стали установка солнечных панелей на крышах новых домов и их постройка по всем правилам теплоизоляции.

«Мне было бы приятнее увидеть солнечные панели на крышах, баки для хранения дождевой воды и низкотемпературный подогрев пола в стандартной комплектации, а не зарядки для электромобилей, которые должны идти как дешевое дополнение», — написал @Rich__Cooper.

«А как насчет солнечных панелей, теплоизоляции и двойного остекления?» — поинтересовался @rugbeemark.

«Это шаг в правильном направлении, но тепловые насосы, эффективная теплоизоляция, солнечные панели и переработка сточных вод тоже упускать не стоит», — добавил @DanHayes16.

Saintfevrier Солнечные панели

«Я за электромобили, но я даже я думаю, что это вводит в заблуждение. Мне хотелось бы большего законодательного регулирования теплоизоляции, отопления, использования сточной воды, солнечных панелей. Не всем нужна машина, но всем нужна энергия, отопление и горячая вода», — считает @ben1976johnson.

Некоторые комментаторы отметили, что решение приведет к катастрофе, потому что британские электрики нормально переделать розетки не могут.

«Это рецепт катастрофы. Мне не смогли безопасно электрику провести в новом доме, так что меня лишь пугает мысль о том, что они могут поставить автомобильную зарядку с высоким напряжением», — рассказал @EurIngDrDes.

В комментариях написали, что новый план лишь повлечет еще большие расходы, а не спасет планету от загрязнений.

«Наверное, самый критически важный аспект этой истории в том, что правительство также подтвердило, что почти десять миллиардов фунтов будут направлены на финансирование нового водородного проекта на крупнейшей береговой ветряной ферме рядом с Глазго», — добавил @NelsonMoJo.

Bjmullan Ветряная ферма Уайтли

Ряд комментаторов всё же считает, что план должен сработать, потому что большинство британцев не используют машины для долгих поездок.

«Это хорошие новости для будущего, большинство людей всё равно используют свои автомобили в пределах 80 миль от дома, так что электромобили это хорошее решение», — считает @sja1956.

Часть пользователей переживает за безопасность окружающих, потому что при неправильной или неудобной установке, как это любят делать в Британии, кабели могут кого-нибудь убить.

«Давайте надеяться, что это включает в себя их установку в том месте, где не придется тянуть кабели по тротуару. Это может быть летально для пожилых, инвалидов и остальных людей», — прокомментировал @brianw2013.

«Так делать нельзя в некоторых домах, например в домах с террасами, потому что кабели будут валяться в пешеходной зоне», — согласился @dgrantham54.

Некоторые пользователи добавили, что если правило действительно будет соблюдаться, то они новые постройки будут за километр обходить стороной.

«Учитывая стандарты новых построек, меня не удивит установка зарядки на крыше. Я бы не притронулся к такому дому, даже если бы мне заплатили», — написал @andrew2021k.

Пользователи отметили, что забота о природе это, конечно, хорошо, но с такими решениями правительства купить дом в собственность будет практически невозможно. Дома лучше получатся, а вот зарплату никто поднимать не планирует.

«Со всеми этими зелеными правилами и нововведениями по строительству нового дома идея доступного дома станет далекими мечтами. Зеленая политика сделает покупку дома еще более сложной», — написал @ABD_Sussex.

Некоторые комментаторы считают, что вместо установки зарядок у каждого дома для электромобилей проще, лучше и дешевле будет сделать общественный транспорт более доступным и соответствующим «зеленой тенденции».

«Внедрение новых технологий для эффективного и доступного общественного транспорта будет бесконечно более полезным для людей, которые там живут, а также более эффективно в борьбе с климатическими изменениями», — прокомментировал @b80y3113.