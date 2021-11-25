«Озверели со своей пандемией» В Воронеже водитель автобуса напал на женщину
Воронежский общественный транспорт вновь оказался в центре скандала — на этот раз водитель маршрутного автобуса напал на пассажирку, нецензурно обругал её и применил силу. Инцидент сняли на видео другие пассажиры и выложили в сеть. Теперь скандалом занимается прокуратура и полиция, сам водитель отстранён от работы.
В мэрии, комментируя инцидент, подчеркнули, что такое поведение недопустимо, но не исключили, что скандал мог быть спровоцирован. Чуть позже стала известная и версия водителя. По его словам, причиной конфликта стал не отказ надеть маску, как сообщалось ранее.
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Инцидент не оставил равнодушными пользователей социальных сетей.
«Девчонка в теле мужика!!! Позор!!!» — написал Стас К.
«Самое обидно, что сидят мужики и никто не заступился», — отмечает Сергей Д.
Нашлись и те воронежцы, которые оказались на стороне водителя.
«С какого перепугу заступаться за провокаторшу, которая демонстративно нарушает правила?» — написала Марина П.
«Правильно сделал», — коротко написал Женя К.
«А водитель что, не нарушает? И вообще, какое он имеет право так обращаться с женщиной? Вам бы понравилось, если бы с вами так? А все бы смотрели и говорили, что так вам и надо», — вступился за женщину Сергей Д.
«Все сидят, смотрят и пишут, что правильно сделал, посмотрел бы, если бы вашу маму или жену так трясли и обзывали», — комментирует Вячеслав М.
«Орет как потерпевший с пеной у рта. Инфекцию разбрызгивает. Дали бы больше власти, пристрелил. Озверели со своей пандемией. Тут уже кому как повезет. Зараза не смотрит на статус гражданина», — написала Lyudmila A.
«Правильно, что засняли и выложили. Такого водителя нужно уволить, а женщина пусть пишет на него заявление. Страшно теперь в транспорт заходить», — призвала Екатерина К.
«Просто Роману (так зовут водителя — прим. ИА REGNUM) нужно было держать себя в руках. Стрессоустойчивость — неотъемлемое качество, присущее его профессии», комментирует в телеграм-канале «Мой и твой Воронеж» пользователь Андрей.
«Я в банке работаю, прекрасно знаю, какими могут быть клиенты, но хамить и бить их, конечно, недопустимо», — прокомментировала Mari.
«Водитель сидит в своей кабине за стеклом и не должен обращать внимания на неадекватных пассажиров. Таких много — что, каждый раз выпихивать с матом их из автобуса?! Он перегнул палку, он, вообще-то, на работе», — добавила Наталья.
Между тем в группе «Город и транспорт» появилось сообщение о том, что данный водитель уже попадался на хамстве пассажирам — общественники требуют уволить этого водителя.
Вместе с тем сегодня же в соцсетях появился пост благодарности водителю одной из воронежских маршруток.
«Часто вижу посты о критике водителя, о том, что высадил пенсионера или ребёнка без денежных средств. А я хочу выразить благодарность этому молодому человеку. Сегодня утром мы сели в автобус с сыном, где я обнаружила, что карты банковской у меня с собой нет. Я подошла и объяснила, что не могу оплатить за нас, но попросила номер телефона его для оплаты позже. На что он махнул рукой и сказал: «Садитесь, не нужно ничего». Здоровья ему и его семье от души. Побольше таких людей!» — написала автор поста в паблике «Твой и мой Воронеж».