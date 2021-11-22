Нет никаких сомнений в том, что Россия является великой политической и военной державой. Но входит ли она в настоящее время в число сверхдержав после упадка, последовавшего за распадом Советского Союза и его резким превращением в современную демократию и рыночную экономику? Нередко ответы на эти дискуссионные вопросы дают в зависимости от симпатии (или антипатии) аналитиков к нынешнему российскому президенту Владимиру Путину. Но оценка страны и особенно мировой державы не может зависеть от предпочтений некоторых экспертов или политических комментаторов. Она должна основываться на объективных наблюдениях и данных.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Профессор Стэнфордского университета Кэтрин Стоунер в своей последней книге («Россия воскресла: ее сила и цель в новом глобальном порядке», издательство Оксфордского университета, 2021 год) обсуждает именно этот вопрос. Отвергая декадентский взгляд на курс Российской Федерации, она глубоко исследует подъем России и ее активное присутствие на многих международных фронтах, ища ответы на мотивы и возможности, скрытые в ее внешнеполитическом выборе.

Cddrl.fsi.stanford.edu Кэтрин Стоунер

Анализируя то, как президент Путин решает внутренние проблемы страны, автор рассматривает влияние, которое эти манипуляции часто оказывают на внешнюю политику. Таким образом госпожа Стоунер объясняет Возвращение России к ведущей роли в международных делах.

Начав с отделения Крыма от Украины и военной поддержки режима Асада в Сирии, Россия повсюду демонстрировала свою силу как мировая держава. Согласно статистике, Россия выглядит более слабой, картина при ближайшем рассмотрении вырисовывается иная: россияне богаче китайцев, государственный и частный долг очень низок, а государственные финансы — несмотря на международные меры и санкции против страны — вполне здоровы. Международная экономическая нестабильность также не особенно повлияла на эту страну. Да, возможно, из-за ее гигантских природных ресурсов, но важно также, что режим президента Путина не сталкивается с какой-либо серьезно организованной внутренней оппозицией. Таким образом, Россия может с легкостью использовать все доступные средства для расширения своего влияния за рубежом. Это ясно видно по ее потенциалу создавать неудобные для своих квазиполитических оппонентов ситуации в таких регионах, как Сирия, Венесуэла и сами США.

Основываясь на книге Стоунер, многие устоявшиеся взгляды на Россию оспариваются, общепринятые истины опровергаются, а многие распространенные представления о стране опровергаются. Особенно сейчас, когда новая администрация США пытается сформулировать новую политику в отношении России, так называемые модернистские взгляды Стоунер могут помочь возобладать новым представлениям и взглядам.