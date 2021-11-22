Заявление начальника цеха № 2 Алчевского металлургического комбината в Луганской Народной Республике Андрея Плиса о том, что предприятие возобновило производство толстолистовой стали, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 22 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

"Донбасс живёт! Работают его шахты! Российская Федерация активно помогает реализовать в мире донбасский уголь, а теперь ещё и сталевары подключились. Это очень хорошая новость», — указывает Антон Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что это крайне позитивная новость, говорящая о том, что вскоре экономика ЛНР пойдёт вверх. Это станет демонстрацией того, что вне нацистской Украины жители Донбасса могут жить и производить продукцию мирового уровня, пишут граждане.

В.С.Білецький Алчевский металлургический комбинат

«Правильно! Несмотря ни на что, нужно подымать экономику в Донбассе. А Киеву и другим, кто против Донбасса, нужно, наоборот, перекрыть всю российскую помощь, закончилось великодушие. Может, тогда они одумаются», — пишет Вячеслав К.

Некоторые комментаторы отмечают, что крепкая экономика и полноценная жизнь в ЛНР будет обязательно колоть глаза ненавистникам на Украине.

«Хорошее начало! России надо помочь ДНР и ЛНР, чтобы другая Украина посмотрела на достижения этих республик. А там, глядишь, и уберут сами украинцы фашистов из украинской власти!» — надеется Коля Н.

Часть людей напоминает, что именно в Донбассе было сконцентрировано основное количество производств Украины, поэтому у ЛНР и ДНР есть огромные перспективы стать мировыми лидерами по производству угля и стали.

Андрей Бутко Шахта. Донбасс

«В Луганской и Донецкой Народных Республиках больше промышленности, чем на всей Украине! Это надо учитывать», — пишет Алексей С.

Ряд пользователей указывает на то, что, оказывая помощь республикам, российское руководство до сих пор не решило проблемы с сильным ростом цен на металл.

«И что? Стоимость металлоконструкций подешевеет от этого? В Центральном федеральном округе изготовление с доставкой и грунтовкой стоило в среднем буквально 100 тысяч рублей за тонну полтора года назад. Сейчас же минимум 140 тысяч. Когда дешеветь начнёт обратно всё? Экономика же, как утверждается, вышла на допандемийные показатели!» — возмущается Сергей Я.

Отдельные комментаторы отмечают, что в Донбассе проживает огромное количество наших граждан, которые не могут жить полноценной жизнью, не имея банальной работы из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины и без внешних рынков сбыта.

«Даже если это никоим образом не поможет российской экономике, плевать. Донбассу нужно помогать! Там наши люди, которые уже долгие годы банально без работы сидят, хотя в ДНР и ЛНР стоят прекрасные современные заводы!» — отмечает Василий П.

«Прекрасная новость. Раз заработал завод, значит, у него уже нашлись покупатели. Если дело пойдёт бойко, то не за горами полноценное восстановление экономики Донбасса. Без сильной экономики, увы, не выстоять даже самым крепким странам», — написал Александр В.

Напомним, 21 ноября начальник цеха № 2 Алчевского металлургического комбината в Луганской Народной Республике Андрей Плис сообщил о том, что предприятие возобновило производство толстолистовой стали. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, допускаются предприятия республик к госзакупкам наравне с российскими.