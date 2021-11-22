Трейлер перезапуска советского мультсериала «Ну, погоди! Каникулы», опубликованный на официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм», собрал огромное количество негативных оценок и комментариев со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 22 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из трейлера «Ну, погоди! Каникулы» Заяц

"Испоганили всеми любимый мультик!» — считает Cerega T.

Многие пользователи пришли к выводу, что форма исполнения мультфильма, если судить по официальному трейлеру, не выдерживает никакой критики. Всё, что граждане испытывают при просмотре ролика, — это стыд за тех, кто приложил руку к созданию данного произведения.

«Господи, прости. Есть в русском языке такое слово «пошлость». И, по-моему, к подобного рода проектам это также относится. Ибо это то, что называют в народе «испанским стыдом». Когда всё настолько плохо сделано, что тебе стыдно за создателей», — отмечает Михаил Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что попытки поставить советские мультфильмы на современные рельсы уже оканчивались своего рода крахом, не снискав при этом никакой народной любви, в отличие от их первоисточника.

«Ремиксеры чёртовы. Какое количество бабла срубили бы они на продолжении, если бы сделали мультфильм хорошо. Но нет, ещё одно позорное «Простоквашино». Надо всё испоганить. Кто ответственен за принятие решений? Послушать бы, что он ответит недовольным зрителям», — написал Aleksandr S.

Цитата из трейлера «Ну, погоди! Каникулы» Волк

«Паразитируют на советском наследии. Ничего нового сами придумать не могут», — указывает Давид Б.

Часть людей считает, что современные мультфильмы не идут ни в какое сравнение с их советскими первоисточниками.

«Лучше бы не трогали. А то, сравнивая это произведение с оригиналом, понимаешь, насколько это всё ничтожно по сравнению с советской мультипликацией», — пишет Timur S.

«Это не Волк, а какой-то трансгендер! Не беритесь за классику, это не ваш уровень! Повторить шедевр нельзя!» — поделился своим мнением Михаил М.

Ряд пользователей указывает на то, что само техническое исполнение мультфильма вызывает серьёзные вопросы. Граждане подозревают, что создатели намеренно сделали откровенную халтуру, чтобы сэкономить побольше денег и заработать на ностальгии.

«Интересно, они специально так откровенно дёшево рисуют? Наверное, к работе привлекали студентов, что работали там бесплатно, за сдачу практики. Зажмотили деньги, ей-богу. Ох уж эти бездарные люди, имитирующие бурную деятельность. Лучше бы привлекли к данной работе тех же ребят, что рисовали мультфильм «Князь Владимир», или компанию «Мельница», там хотя бы видно ручной труд художников, которым не плевать на то, что они рисуют», — написал Дмитрий Л.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1974. СССР Волк и заяц

Отдельные комментаторы призвали граждан сбавить уровень ненависти и дождаться хотя бы выхода мультфильма, чтобы мнение складывалось не по короткому трейлеру, а на основе полноценного произведения.

«Ну, ради справедливости всё-таки стоит дождаться окончательного выхода мультфильма в свет, чтобы сделать о нём объективное мнение. По трейлеру сложно что-то понять», — пишет Денис З.

Напомним, 21 ноября на официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм» появился трейлер перезапуска советского мультсериала «Ну, погоди! Каникулы», который собрал огромное количество негативных оценок и комментариев. Видеоролик посмотрело уже порядка 300 тысяч человек, но уже 20 тысяч пользователей поставили трейлеру дизлайк, и лишь двум тысячам людей понравился перезапуск советского мультфильма.