Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что он допускает наличие стремления у западных политиков и СМИ спровоцировать Российскую Федерацию утверждениями о подготовке «вторжения» на Украину, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 22 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

"НАТО загребает жар чужими руками. Пусть ООН определит действия сил НАТО, стремящихся разместить летальное оружие на территории восточных стран Европы, как преступные! Хватит подогревать конфликт, надо стремиться к миру!» — написала Людмила Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что Песков сделал очень очевидное заявление, которое для большинства не окажется чем-то новым. Граждане отмечают, что Запад уже долгие годы пытается стравить Украину с Россией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это нормально для нынешней мировой политической ситуации: Америка использует Украину как плацдарм против Российской Федерации. К сожалению, к такому раскладу все уже привыкли, и всех всё устраивает», — пишет Макс П.

Некоторые комментаторы отмечают, что руководству России нельзя поддаваться на эти провокации, а следует переждать бурю и выйти в итоге из конфликта с наименьшими потерями.

«Америка всё упрямо тянет за уши Россию на поединок с Украиной, да только воз и ныне там. Не хочет Россия на эту бойню выходить, видно, крепко не уважает этих горлодёров. Да пусть кричат, пока дух не иссякнет. Вот и Байден на саммите по климату чуть последний дух не испустил, одарив своим амбре королевскую семейку. Не надо нагнетать, всё само устаканится со временем», — поделился своим мнением Махмут Б.

Unfccc.int Джо Байнден на климатическом саммите

Часть людей считает, что если Россия не поддастся на провокации, то на них могут повестить украинцы, которых уже долгие годы зомбируют и пытаются убедить в том, что русские — это враг.

«Так украинцев легко напугать, они всему верят. Сейчас США им предложат купить старый списанный военный утиль в долг под дикие проценты и обделавшийся от страха Зеленский обязательно это барахло купит. Ну кто в разуме станет захватывать фашистскую Украину с долгами перед всем миром? Что с ней делать? Там ни ресурсов толком нет, ни производств. Банановая республика никому не нужна», — отмечает Юрий Ю.

Ряд пользователей указывает на то, что на Западе отчаянно пытаются сформировать образ России в качестве какого-то совершенного зла, но их попытки терпят неудачу из-за того, что наша страна транслирует во внешний мир лишь позитивные и созидательные вещи.

«Так и есть. Уже даже в кино нагнетают не первый год. Не фильмы снимаются, а типичная пропаганда, внушающая европейцам врага в виде России. Так же и с Украиной делают», — считает Артём И.

Нашлись и те, кто указывает на неправильную работу средств массовой информации в России, которые зачастую лишь нагнетают ситуацию вокруг Украины, создавая напряжение в обществе.

«Мы тоже немало нагнетаем. Целыми днями уже семь лет из всех утюгов про Украину вещают. Причём с таким пафосом про это говорим. Что с ценами? Как понижать будем? Когда на свою страну внимание обратим в этих же шоу ежедневных по всем каналам?» — задаётся вопросом Сергей Я.

Напомним, 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину на канале «Россия 1» о том, что допускает наличие стремления у западных политиков и СМИ спровоцировать Российскую Федерацию утверждениями о подготовке «вторжения» на Украину.