Информация, согласно которой президент США Джозеф Байден собирается идти на второй срок в 2024 году, несмотря на рейтинг одобрения около 40%, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 22 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капитан Америка

"Страной управлять — это для Трампов всяких, задача же Джозефа Байдена на ближайшие три года усиленно готовиться к новым выборам!» — поделился своим мнением Александр З.

Многие пользователи пришли к выводу, что выборная система США показала свою несостоятельность ещё перед первым сроком Байдена, поэтому ждать от неё честности в следующий раз не приходится.

«Путина, значит, признавать они не будут президентом в 2024 году, а Байдена, в умственных способностях которого сомневается львиная доля американцев, будут. Ну где логика?» — задаётся вопросом Eric B.

Некоторые комментаторы отмечают, что состояние здоровья крайне великовозрастного президента США должно было бы поставить крест на его дальнейшем правлении. Кроме того, уже сейчас Байден не может похвастаться хорошим самочувствием, поэтому сложно представить, что в президентской гонке 2024 года он сможет убедить население проголосовать за свою кандидатуру, пишут граждане.

«А он уверен, что свой первый срок досидит до конца и доживёт?» — интересуется Андрей В.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

«Он до конца этого-то срока досидит? Уже практически в реанимации. Будет весь разваливаться. Живёт уже на стимуляторах, на людях своих газов даже сдержать не может», — отмечает Юрий Ю.

Часть людей считает, что если политической элите США нужен Байден в качестве президента страны, то она нарисует старику столько процентов голосов, сколько понадобится.

«Ну, 40% — это неплохое число, почти половина избирателей. Немного подшаманить — и будет уже более 70%, а то и побольше. В Америке уже научились мухлевать на выборах так, чтобы всё население съело и не подавилось», — указывает Дмитрий П.

Ряд пользователей указывает на то, что для всего остального мира Байден представляется лучшей кандидатурой на пост президента США в 2024 году, потому что слабый американский лидер позволяет всему миру вздохнуть полной грудью.

«Странная страна эта Америка, поучающая всех и норовящая рулить всей планетой. Ну, Байден, если задницу подлечил, может, еще и посидит, но там есть еще одна полусумасшедшая старушка — Клинтон. Она уже рассталась с мечтой дорваться до власти и шарахнуть атомной бомбой или все ещё грезит? Уж лучше пускай сидит в президентском кресле Байден. Он хотя бы конец света не приближает», — считает Надежда Т.

(сс) The White House Хиллари Клинтон и Джо Байден в Овальном кабинет

Нашлись и те, кто отмечает, что Байден представляется наименьшим злом среди кандидатов от Демократической партии США.

«Да уж, выбор у избирателей демократов очень «разнообразный»: цветная ни в чём не разбирающаяся женщина, сильно дряхлый дед и гей, недавно опубликовавший фото с мужем и двумя детьми. Мне даже жаль американцев становится. Так и с ума можно всё население свести», — пишет Mirz O.

Напомним, 21 ноября газета The Washington Post опубликовала материал, согласно которому президент США Джозеф Байден собирается идти на второй срок в 2024 году, несмотря на рейтинг одобрения около 40%.