



Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск назвал беженцев знаком и лицом надежды, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик опубликовал послание по случаю открытия фотовыставки «Лицом к будущему», посвященной 40-летию основания центра «Асталли» — римского отделения Иезуитской службы беженцев (JRS). Франциск выражает близость всем беженцам, о которых за последние четыре десятилетия в Италии заботилось Общество Иисусово: столько же лет народ Израиля шел через пустыню к Земле обетованной, отмечает папа. К сожалению, за последние 40 лет нашей истории число беженцев постоянно росло; многие из них спасались от невыносимых условий жизни, военных конфликтов, экологических катастроф; их путь пролегал через «пустыни человечности и глобального безразличия, которое иссушает отношения между людьми». В наше время в разных частях света вспыхивают конфликты, возрождаются национализм и популизм, возводятся стены и «кажется, что единственным решением правительств для управления человеческой мобильностью является возвращение мигрантов в небезопасные места». И все же за последние сорок лет, подчеркивает понтифик, в этой пустыне было немало обнадеживающих знаков: они позволяют мечтать, что — как новый народ — люди вместе направятся «к еще большему мы», и беженцы «являют собой знак и лицо этой надежды». В них есть горячее желание полноценной и счастливой жизни, и это стремление поддерживает их в смелом противостоянии трудностям, «которые многим могут показаться непреодолимыми». Беженцы помогают нам «не повторять ошибок прошлого, изменить настоящее и строить мирное будущее».

Лидер католической благотворительной организации Caritas Polska отец Марчин Ижицкий пообещал помогать мигрантам, пока длится «пограничный кризис с Белоруссией», сообщает CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Ижицкий подчеркнул, что Caritas Polska также внимательно относится к потребностям местных жителей вблизи восточной границы Польши. Его заявление сделано на фоне продолжающегося противостояния между Польшей и Белоруссией из-за присутствия тысяч мигрантов, в основном с Ближнего Востока, вдоль границы двух стран. Польское правительство, Европейский союз и НАТО обвинили Минск в том, что он помогает мигрантам собираться на границе и перебираться в Польшу. Белорусское правительство во главе с президентом Александром Лукашенко отрицает это. Католическая церковь в Белоруссии активно поддерживает мигрантов. 18 ноября, как сообщалось, представители Caritas Белоруссия раздавали еду и теплую одежду в связи с падением температуры. Ижицкий рассказал, что польские костелы по всей стране проводят сбор средств в помощь мигрантам и беженцам.

Gpk.gov.by Польские ВС используют водометы против беженцев

Европейская комиссия поддерживает Польшу, но денег на строительство стены с Белоруссией не даст, пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Об этом изданию сообщил источник в Брюсселе. Подход Еврокомиссии следующий: можно и нужно твердо защищать рубежи своей страны, но «в полном соответствии с европейским законом о предоставлении убежища и основных прав мигрантов». При этом ЕС не удалось на данный момент организовать миссию на границе с Польшей, поскольку Варшава не дала на это на данный момент своего согласия. Директор Главного управления внутренних дел ЕК посетил Польшу 21−22 октября. Во время встречи с польскими властями «обе стороны согласились с необходимостью продолжения переговоров, включая обсуждение соответствия польского закона о предоставлении убежища правилам ЕС». Вместе с тем Еврокомиссия не собирается выделять Варшаве средства на строительство укрепления из стали и колючей проволоки на границе с Белоруссией, поскольку «никогда не финансировала стены или заборы». Также Брюссель предложил Польше воспользоваться помощью европейских агентств Frontex и EASO, но для этого Варшава должна попросить их присутствия на своей границе с Белоруссией.

Архиепископ Вены кардинал Кристоф Шенборн выступил с резкой критикой белорусского президента Александра Лукашенко и его политики в отношении беженцев с Ближнего Востока, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). «То, что сейчас происходит на границе между Белоруссией и ЕС, цинично и бесстыдно», — заявил Шенборн. По мнению кардинала, Лукашенко «угрожает Евросоюзу новыми потоками беженцев, чтобы иметь возможность подкрепить таким образом свои требования к ЕС». Шенборн считает, что мигранты в этой ситуации стали «игрушкой» в руках «правителя». Их использовали как «средство давления», как «товары». По словам кардинала, «понятно, что ЕС не будет поддаваться этой отвратительной игре». В то же время настало время приложить усилия для поиска гуманитарного решения.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Апостольский викарий Алеппо епископ Жорж Абу Хазен назвал западные санкции «смертным приговором» сирийскому народу, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). В последние дни из США и ЕС поступили сигналы о продлении санкций, введенных западными странами в качестве инструмента давления на сирийскую администрацию во главе с президентом Башаром Асадом. Представитель Госдепартамента США подтвердил, что Вашингтон не намерен смягчать санкции и будет по-прежнему противодействовать планам Дамаска по восстановлению страны. Заявления американских дипломатов направлены на то, чтобы никто не мог и подумать, будто бы США могут закрыть глаза на решение ОАЭ построить электростанцию на солнечной энергии в сельской местности недалеко от Дамаска. Что касается европейских санкций, введенных в 2011 году, то они в настоящее время затрагивают более 280 человек и около 70 организаций, связанных с сирийским правительством. Епископ Хазен, свидетель происходящего в Алеппо, сообщает: «Бытовая ситуация во многих отношениях хуже, чем когда город был полем битвы между сирийской армией и так называемыми повстанцами. Лекарств нет, в больницах не хватает оборудования для спасения жизней, предметов первой необходимости, в том числе еды». По словам викария, «складывается впечатление, что плохо скрытая цель санкций состоит именно в том, чтобы умножить страдания населения, вызвать его недовольство собственными политическими лидерами». Запад преследует свои «геополитические стратегии и интересы за счет сирийского народа». Вот «почему мы продолжаем говорить, что эти санкции являются преступными».

Башар Асад вернулся на арабскую сцену, отмечает La Croix (Париж, Франция). Президент Сирии принял 9 ноября главу МИД ОАЭ Абдаллу ибн Заид Аль Нахайяна. Это был первый официальный визит такого рода с 2011 года. Абу-Даби считает «возвращение Сирии» важным в региональном контексте, подчеркивает географ Фабрис Баланш. Другой движущей силой этого процесса является Иордания, которая в конце сентября вновь открыла границу с Сирией. Амман также просил президента США Джо Байдена исключить из-под действия санкций, предусмотренных американским «Актом Цезаря», соглашение о доставке египетского газа из Иордании в Ливан через Сирию. «Ливанский кризис изменил ситуацию. Дамаск пользуется спросом, он снова в центре игры и идет в направлении нормализации», — отмечает профессор Американского университета в Париже Зиад Маджед. Каждое государство корректирует свою позицию по отношению к Дамаску в соответствии со своими интересами. Ливан рассчитывает на экономические выгоды. Египет ищет экспортные возможности для своего газа и считает, что «реабилитация» Асада поможет сдержать влияние Турции. Монархии Персидского залива видят такие же возможности сдерживания в отношении Ирана и думают об участии в реконструкции Сирии. Иордания хочет восстановить транспортное сообщение с Турцией и Европой и вернуть некоторых сирийских беженцев, которых она приняла. При такой динамике возвращение Сирии в Лигу арабских государств, членство ее в которой было приостановлено 12 ноября 2011 года, больше не является табу. Так, саудовцы готовы на это. Лишь Катар открыто противостоит процессу нормализации. Даже администрация Байдена больше не намерена активно препятствовать сотрудничеству ближневосточных стран с Дамаском. Возможно, дело в том, что жалкий уход американцев из Афганистана и противостояние с Китаем заставили арабские страны почувствовать, что у них есть свобода действий.

Kremlin.ru Президент Сирии Башар Асад

Анкара отказывает в помощи школам меньшинств в Турции, передает AsiaNews (Рим, Италия). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не удовлетворил предложение о финансировании школ, принадлежащих меньшинствам страны — армянским, греческим и еврейским. Таких школ немного, всего 22, и они оценивают потребности на уровне чуть более трех миллионов евро для бесперебойного проведения учебного года. Однако правящая Партия справедливости и развития (ПСР) отклонила запрос о выделении средств в 2022 году таким учебным заведениям, представленный армянским депутатом Гаро Пайланом от Демократической партии народов (ДПН), оппозиционного движения, объединяющего левые и прокурдские силы. Против проголосовали депутаты от ПСР и союзной Партии националистического движения. Главная оппозиционная сила — Народно-республиканская партия — воздержалась. Итоги голосования, отмечают критики, еще раз показали «превосходство» турецкого исламского фронта в парламенте, который игнорирует интересы «других компонентов — хотя и важных — нации».

Украинские активисты движений в защиту жизни обратились с открытым письмом к апостольскому нунцию, сообщает CREDO (Каменец-Подольский, Украина). Авторы обращения ставят вопросы архиепископу Висвальдасу Кульбокасу по поводу встреч папы Франциска с «политиками, которые публично поддерживают аборты», а также «в отношении некоторых назначений в Ватикане». Под письмом подписались Геня Самборская (Всеукраинский благотворительный фонд «За достоинство человека»), Артур Погориленко («За жизнь и достоинство человека»), Валентина Павсюкова (Международный благотворительный фонд «Чаша милосердия»), Мирослав Возняк («Христианское движение за жизнь») и Святослав Погляд (Движение «Гладиаторы жизни»). «Поводом к написанию стали события, которые происходили в последнее время и посеяли большое смятение в сердцах многих верных, — говорится в обращении к нунцию. — Поскольку речь идет о фактах церковной и политической жизни, появившихся в прессе, мы обращаемся к вам с открытым письмом, чтобы ваш публичный ответ смог стать объяснением и светом для многих смущенных христиан». Архиепископа просят разъяснить отношение Церкви к политикам и общественным деятелям, которые совершают или поддерживают аборты: могут ли они приступать к причастию, быть членами католических организаций? Какие последствия предусматривает Католическая церковь в отношении лица, которое, будучи католиком, делает или активно способствует совершению аборта?

(сс) Arturiuxs Архиепископ Висвальдас Кульбокас

В Русской православной церкви обеспокоены повсеместным введением QR-кодов, информирует Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). «Я не считаю, что QR-код — печать антихриста, — отметил заместитель управделами РПЦ епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). — В последние дни пару раз меня спрашивали: как же QR-код не печать антихриста, если без него нельзя «ни продавать, ни покупать»? Если держаться буквы, то и продавать, и покупать можно, хотя и не все. Например, можно покупать и продавать без ограничений лекарства и продукты первой необходимости, и почти все можно покупать и продавать через доставку на дом. Да и до введения QR-кодов что-то нельзя было покупать или продавать без внешних идентификаторов, например, недвижимость». Он отметил, что в связи с введением QR-кодов возникают «апокалиптические ассоциации», а «усиление средств контроля над человеком несет в себе угрозу, в том числе угрозу христианскому благовестию». «Без сомнения, эти средства позволяют лучше выявлять и ограничивать преступников или нарушителей. Но плата за это спокойствие, пожалуй, несоразмерна», — заключил епископ.

KATHPRESS (Вена, Австрия) поздравило патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием. Австрия знакома патриарху по нескольким визитам и интенсивным дипломатическим контактам. Например, будучи главой «министерства иностранных дел» Московского патриархата в июне 1997 года, он сопровождал тогдашнего патриарха Алексия II во время четырехдневного визита в Австрию. В том же году в Москве состоялась встреча с кардиналом Кристофом Шенборном. Кирилл передал Австрии слова признательности в 1999 году по случаю 100-летия русского Свято-Николаевского собора в Вене. В то время он писал, что РПЦ ценит «политический статус Австрийской Республики как нейтрального государства» и ее роль в «общей задаче созидания обновленной Европы, в которой не было бы разделения и противодействия, вражды, войн». Последний визит Кирилла в Австрию состоялся в октябре 2006 года. Официальным поводом для него стало открытие отреставрированной русской православной часовни Лазаря на Центральном кладбище Вены. В мае 2020 года патриарх должен был приехать в Вену, чтобы повторно освятить Свято-Николаевский собор. Однако визит не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Патриарх Кирилл

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».