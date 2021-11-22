Вашингтон, 2 мая, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Беспилотные автомобили, позволяющие водителям спать за рулем, будут созданы уже через два года, заявил глава Tesla Motors Илон Маск во время выступления на конференции TED, сообщает The Independent.

Футуролог и основатель Space X и Tesla Motors Илон Маск поделился с участниками конференции своими соображениями по поводу будущего транспорта.

Один из участников задал ему вопрос — когда будет создан полностью автономный автомобиль, который позволит водителю спать по время движения.

«Я думаю, что на это потребуется около двух лет. Реальная хитрость в том, что в данном случае нельзя сказать: «Как тебе сделать так, чтобы он работал в 99,9% случаев?». Если автомобиль разбивается в одном случае из тысячи, Вам, вероятно, будет не очень комфортно спать», — сказал Илон Маск.

Правда, он тут же пояснил, что с другой стороны — ни одну систему нельзя назвать идеальной, кто-то посчитает приемлемым подобный уровень безопасности, а кто-то решит, что он недостаточен.

В последнее время Илон Маск занялся проблемами инфраструктуры и туннельным оборудованием. Идея с туннелями пришла ему в голову после того, как в декабре 2016 года он застрял в пробке. Тогда он написал на своей странице в Twitter, что хочет «построить туннельно-буровую машину и просто начать копать».