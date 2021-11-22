Недавнее нападение с помощью беспилотников на военную базу США в Сирии, по мнению официальных лиц Вашингтона, стало местью американским военным за авиаудары, нанесенные по республике Израилем. В этом нападении никто не погиб. Более того, несколько выпущенных по военным США ракет даже не сдетонировали. Однако следующая атака может привести к большому числу пострадавших и даже жертв, пишет Пол Пиллар в статье, вышедшей 20 ноября в Responsible Statecraft.

(сс) The U.S. Army Армия США

По словам официальных лиц, за нападением стояли силы, близкие к Ирану. Из произошедшего можно сделать четыре вывода.

Во-первых, необходимость полного вывода войск США из Сирии давно назрела. Непрекращающееся присутствие этих войск незаконно, не служит жизненно важной цели, которая была определена и санкционирована Конгрессом. Оно также способствует продлению войны в Сирии, которая уже по большей части выиграна режимом президента Башара Асада благодаря поддержке его союзников — России и Ирана. Между тем американские войска в Сирии в любой момент могут стать целью того или иного удара.

Во-вторых, США необходимо признать, что «режим» Асада не уйдет в ближайшее время. В связи с этим Вашингтон следует подумать о том, в каких сферах возможно совпадение интересов американских властей и «режима». Прежде всего этот подход уместен в вопросе борьбы с терроризмом и, в частности, с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — той самой группировкой, борьбой с которой и оправдывается нахождение американских войск в республике.

Kremlin.ru Президент Сирии Башар Асад

Если раньше боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были «полезными» для сирийского режима, указывает Пиллар, поскольку благодаря им власти в Дамаске могли представить себя как защитников от терроризма, то теперь чем больше Асад консолидирует контроль над большей частью страны, тем более ясный и прямой характер начинает принимать конфликт между сирийскими властями и исламистами.

Это противостояние уже вышло на ту стадию, когда оно перерастает в прямое военное столкновение. Ситуация всё больше похожа на ситуацию в Афганистане, где один из филиалов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет собой самый большой вызов правлению «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и именно поэтому радикальное движение и террористическая группировка являются смертельными врагами.

Между тем непрошеное присутствие американских войск на чужой территории стимулирует антиамериканский терроризм, подобно тому как присутствие иностранных войск на другой территории всегда было, пожалуй, самым большим стимулом терроризма со стороны других группировок.

Американцы в Сирии

В-третьих, США, оценивая поведения тех или иных стран на Ближнем Востоке, склонны применять двойные стандарты. Как не устает повторять Иран, его люди находятся в Сирии по приглашению сирийского правительства, тогда как американские войска такого приглашения не получали. Хотя ссылки на «гнусное, дестабилизирующее и прочее» поведение Исламской Республики в регионе являются обязательным условием в обсуждениях политики США, активнее всего на Ближнем Востоке сегодня действует Израиль, чьи ВВС регулярно наносят удары по территории Сирии, ответом на что и была недавняя атака беспилотников на базу США. Из-за этого и без того нестабильная ситуация становится еще более нестабильной.

Израиль проводит свою воздушную кампанию с интенсивностью около двух атак в неделю. Помимо нее, израильские власти также осуществляют и другого рода нападения, как, например, убийство сирийского чиновника снайперским огнем с оккупированных Израилем Голанских высот.

В-четвертых, пока Соединенные Штаты попустительствуют и поощряют поведение Израиля, они не могут избежать разрушительных последствий. Те, кто стоял за ударом беспилотников по базе в Сирии, видели в Израиле и США единую силу. Такого же мнения придерживаются и те, кто недоволен действиями Тель-Авива: их ярость по отношению к Израилю транслируется и на США. Ближневосточные террористы давно мыслят подобным образом. Так, Усама бен Ладен последовательно указывал, что поддержка Вашингтоном израильской политики является одним из основных причин его борьбы против Соединенных Штатов.

(сс) Amit Agronov. IDF Spokesperson's Unit ВВС Израиля

Бен Ладен знал, что у него есть аудитория. Огонь ярости этой аудитории поддерживаются не только агрессивными действиями Тель-Авива в таких странах, как Сирия, но и продолжающимся подчинением палестинцев, чье бедственное положение по-прежнему заботит многих жителей государств Ближнего Востока.