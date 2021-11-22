Информация, согласно которой сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину», стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 22 ноября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Предлагаю уже, наконец, ввести ответные санкции в отношении США за вторжение на Украину», — пишет Anastasiya A.

Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты введут свои санкции против России даже в том случае, если никто на Украину не нападёт. В любом случае Россия для Запада — враг, и ничего это уже не может изменить, пишут граждане.

«А в случае «невторжения» что будет? Тоже санкции? Как же вы задрали с этим. Каждый раз одно и тоже. При этом Штаты даже не собираются Украине никак помогать. Используют её против России по полной», — считает Наталья М.

Некоторые комментаторы отмечают, что США делают ставку на Украину в качестве тарана против России, но президент этой страны может стать камнем преткновения, ведь слабый политик не способен вести своё войско.

«А когда санкции последуют на страны Запада, которые под предлогом защиты Украины приближают свои войска к нашим границам и приближают тем самым войну? Как бы они потом не пожалели о своей помощи Зеленскому, который ничего не делает для своей страны и только попрошайничает у всех и жалуется. Он же может провалить планы США на войну с Россией. Кто за такого президента воевать-то будет?» — задаётся вопросом Анна Г.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

Часть людей считает, что Америка опасается Россию, но не из-за военного превосходства, а из-за геополитической мощи Российской Федерации, с которой Штаты сравниться уже не могут.

«Перестаньте, госдеповцы США, биться в притворной истерии. Лучше открыто признайтесь: «Мы боимся Россию!». Все же и так это видят», — указывает Tatiyana Y.

Ряд пользователей указывает на то, что США были бы счастливы, если бы Россия напала на Украину, но она этого не делает, что не может не вызывать ненависть со стороны американских политиков.

«Янки уже не знают, как испортить жизнь своим конкурентам! Сами же пичкают Украину своим вооружением, провоцируют её против нас, а затем бросят её в топку войны с Российской Федерацией. Вот так они уничтожают своих противников, чтобы оставаться гегемоном. Не гнушаются даже союзников предавать!» — пишет Марс Н.

Отдельные комментаторы отмечают, что США нужна война между Украиной и Россией. Пока этого не произойдёт, Штаты будут вводить против нашей страны бесконечные санкции, что демонстрирует их бессилие.

Александр Полегенько ИА REGNUM Армия России

«Им очень нужен конфликт, они только этим и живут. Мало они бед всему миру устроили и спровоцировали войн, в которых тысячами гибнут простые люди и нищают целые страны. При этом они не стесняются выставлять Россию неким агрессором, хотя Москва только и делает, что пытается принуждать всех окружающих к миру!» — напоминает Татьяна Т.

Напомним, 20 ноября портал Axios опубликовал материал со ссылкой на внесённый в американский Конгресс текст поправки к оборонному бюджету, согласно которому сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину».