Заявление шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что США будут поддерживать значительное военное присутствие на Ближнем Востоке и при необходимости его нарастят, чтобы отразить стоящие перед регионом угрозы, среди которых: пандемия коронавируса, климатический кризис, проблемы распространения ядерного оружия, деятельность экстремистских группировок, а также «поддержка Ираном террористических формирований», стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 22 ноября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

«США на многое способны, к сожалению. Но только не исчезнуть. А ведь мир бы вздохнул!» — указывает Жанна Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что США потеряли уважение после позорного бегства из Афганистана, поэтому союзники Америки на Ближнем Востоке больше ей не доверяют.

«Ага, недавно с Ближнего Востока так драпанули, что аж пятки сверкали. Что, забыли уже? Кто вам там сейчас довериться-то сможет? Все марионеточные правительства под контролем США уже ждут очередного предательства своего хозяина», — отмечает Ирина А.

Некоторые комментаторы отмечают, что в Вашингтоне придумают любую причину, лишь бы продвигать свои интересы на Ближнем Востоке.

«Забавные они угрозы перечисляют. Говорят об укреплении своих позиций на Востоке, а по факту всё своё время присутствуют там только лишь для разорения природных ресурсов под прикрытием распространения демократии по всему миру», — написал Александр Е.

(сс) The U.S. Army Бомбардировка Ирака

Часть людей считает, что Соединённым Штатам очень нужен какой-нибудь конфликт на Ближнем Востоке, чтобы вновь окунуть этот регион в хаос.

«Ничему их жизнь не учит, судя по всему. Сначала они спровоцируют агрессию народов, проживающих там, а следом и Иран, а затем снова попробуют принести демократию в очередную восточную страну, которая этого не выдержит под градом снарядов. США несут хаос, потому что понимают, что они — колосс на глиняных ногах», — указывает Аня Я.

«США готовят еще одну страну к «демократическому» 20-летнему уничтожению!» — считает Татьяна Т.

Ряд пользователей указывает на то, что результаты присутствия США на Ближнем Востоке вновь отразятся на Европе, в которую опять устремятся миллионы беженцев.

«А что они там опять забыли? Они за океаном живут! Видимо, опять Европе придётся расхлёбывать последствия их присутствия, после которого наступает гуманитарная катастрофа. Настоящая империя добра, будь она неладна», — пишет Елена С.

Нашлись и те, кто убеждены, что Россия как миротворец могла нести созидание в мир, но такие страны, как США, будут препятствовать этому, потому что хаос — средство для их выживания.

Mil.ru Российский патруль. Сирия

«Представьте, где-то в параллельной реальности Россия стала членом НАТО и одним из лидеров. Российские власти не поддерживают режим подонков по всему миру, а помогают народам стать свободными, но при этом не насаждает демократию насильно, как это делает США. Думаю, в таком мире войн было бы намного меньше. Поэтому Америка никогда не пустит Россию в НАТО», — поделился своим мнением Ян Т.

Напомним, 20 ноября шеф Пентагона Ллойд Остин заявил на конференции «Манамский диалог» в Бахрейне о том, что США будут поддерживать значительное военное присутствие на Ближнем Востоке и при необходимости его нарастят, чтобы отразить стоящие перед регионом угрозы, среди которых: пандемия коронавируса, климатический кризис, проблемы распространения ядерного оружия, деятельность экстремистских группировок, а также «поддержка Ираном террористических формирований».