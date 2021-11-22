Решение экс-президента США Дональда Трампа поздравить Кайла Риттенхауса, оправданного по делу о двух убийствах во время беспорядков судом присяжных, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 22 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Редкая справедливость в судебной системе Америки», — поделилась своим мнением Arina A.

Многие пользователи пришли к выводу, что решение суда присяжных в отношении Риттенхауса очень справедливое. Он не заслужил того, чтобы сидеть в тюрьме или быть казнённым за то, что самооборонялся от нападавших на него мародёров, пишут граждане.

«В ходе погони за ним застрелил двоих погромщиков и ранил еще одного. Красава парень. Настоящий защитник своего отечества», — написал Сергей Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что в результате такого приговора уже не получается ставить крест на судебной системе США, которая в последнее время работала исключительно на тренды и актуальные политические повестки современной Америки.

«Этим вердиктом Штаты оставляют надежду в борьбе со злом, со всякими нелюдями из «хорошего клуба» и прочими сатанистами-глобалистами, возомнившими себя спасителями человечества, с их новой реальностью, которую они пытаются навязать всему миру в виде хаоса», — указывает Miroslav P.

«В США начинает просыпаться разум. С учётом того, что право там прецедентное, этот вердикт даёт шанс на возвращение Америки к нормальным ценностям», — предполагает Alex V.

Lightburst Мужчина держит табличку «Свободу Кайлу» возле средней школы Брэдфорда во время визита президента Дональда Трампа 1 сентября 2020 г.

Часть людей считает, что самообороной называть действия парня не получается, потому что он, по их мнению, оказался на улице с оружием, чтобы им воспользоваться.

«Конечно, суд присяжных подробно вник в материалы дела, но меня все же смущает, что пацанчик специально приехал в город с винтовкой для сдерживания протестующих. Что-то ну не вяжется у меня это с самообороной», — пишет Максим Ф.

«Выходит, он специально приехал туда с оружием во время беспорядков, чтобы самообороняться? Нет слов. И они ещё что-то о демократии вещают? Перепутали с анархией!» — считает Ольга Б.

Ряд пользователей указывает на то, что многие в Америке могут быть недовольны оправдательным приговором в отношении Риттенхауса, но закон должен быть выше, чем эмоции части граждан.

«Это удивительно, конечно. Совсем недавно в той же самой Америке осудили полицейского, который во время задержания убил Джорджа Флойда. В итоге 22 года колонии! И это при том, что чернокожий умер не из-за действий полицейского. Поэтому в оправдательный приговор в отношении этого парня мало кто верил, но это случилось! Может быть, судебная система США ещё не до конца сошла с ума?» — задаётся вопросом Николай П.

Нашлись и те, кто убеждены, что в аналогичной ситуации в России Риттенхаусу не удалось бы избежать обвинительного приговора.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

«А я напоминаю, что в России выносится менее одного процента оправдательных приговоров. Возможно, российским судьям и законодателям стоит чему-то поучиться у своих американских коллег», — написал Сергей У.

Напомним, 20 ноября пресс-служба экс-президента США Дональда Трампа опубликовало заявление политика, который поздравил Кайла Риттенхауса, оправданного по делу о двух убийствах во время беспорядков судом присяжных. Речь идёт о событиях 2020 года, когда Риттенхаусу было 17 лет. Он принял участие в добровольной вооружённой охране общественного порядка в Кеноше штат Висконсин, где он застрелил двух мародёров и ранил ещё одного человека. Защита юноши выставила его действия как самооборону.