Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид рассказал о системном расизме в сфере здравоохранения на примере медицинских инструментов, таких как пульсоксиметр, прибор для измерения уровня насыщения крови кислородом.

Gareth Milner Саджид Джавид

«Это касается не только национальной службы здравоохранения. Это систематично, это происходит по всему миру. Это так называемый расовый предрассудок некоторых медицинских инструментов, это не специально сделано, но оно существует, и пульсоксиметры являются ярким примером. Если бы у меня тут был пульсоксиметр, вы бы им воспользовались, засунули туда свой палец, будет показана правильная информация, я положу — скорее всего, неправильная», — заявил министр.

Он считает, что такое положение объясняется тем, что большая часть медицинских приспособлений, лекарств, процедур, учебников были придуманы в «странах с белым населением».

Джавид также допустил, что из-за подобных ошибок люди могли умереть от COVID-19.

Gareth Milner Саджид Джавид

Некоторые пользователи поинтересовались, почему проблемы с пульсоксиметрами обнаружились только спустя два года пандемии, если они так важны.

«Как долго уже пользуются оксиметрами? И они только сейчас выяснили, что с ними может быть какая-то проблема?» — спросила @jpw24_julie.

«А до пандемии люди с темной кожей не болели, да? Если они решили оборудование проверить только сейчас», — поинтересовался @Ispeak4no1.

Большая часть пользователей считает, что министр здравоохранения пытается свалить ответственность с правительства на неодушевленные предметы в связи с тем, что Великобритания не может окончательно победить COVID-19.

«Я думаю, что всё сводится к тому, как происходит обмен сообщениями и как в целом его правительство отвечало на пандемию, в этом главная проблема», — написал @HappyHerdwick.

«Я не могу сказать, что чувствую себя успокоенной, учитывая, что правительственные министры управляют министерствами, кидаясь спекуляциями, а не фактами», — прокомментировал @112Europe.

Многие комментаторы считают, что глупо спихивать смерть на результаты одного неправильного теста, потому что врачи никогда не основывают диагноз по одному симптому.

«То есть теперь он медицинский эксперт, я им не являюсь, но я думаю, что они не основываются на результатах одного теста», — добавил @kevsat999.

Часть пользователей отметили, что они не верят в «расовую предвзятость» аппаратуры, особенно учитывая, что большая часть персонала в больницах «не белые люди».

«Я провел много времени, посещая кого-то в больнице или находясь там на лечении. Мне припоминаются некоторые западные европейцы, но в основном это были представители Азии или темнокожие специалисты. Я не верю, что это предубеждение умалчивалось бы экспертами, которые работают в национальной службе здравоохранения», — прокомментировал @Richard23575321.

Twitter.com/sajidjavid Саджид Джавид

В комментариях отметили, что о такой проблеме с пульсоксметрами говорили уже давно.

«Министр здравоохранения сказал то, что бы определено несколько лет назад», — написал @LogicalFallac18.

Многие пользователи отметили, что ситуация объясняется законами физики и наукой, но это не значит, что на «не белых» людей можно не обращать внимания. Они считают, что для них необходимо придумать новые методы тестирования и новые медицинские инструменты.

«Такие инструменты неизбежно калибруют под обычного человека. Единственный способ это обойти — искать другие показатели для людей с другими типами кожи», — написал @FulfordMalcolm.

«Определенно это объясняется физикой. Свет проходит лучше через светлую поверхность, чем через темную. Альтернативный метод тестирования на уровень кислорода просто необходимо придумать, если оксиметры неэффективны», — предложила @mariaclane.

«Он работает с использованием двух световых лучей, поэтому для темной кожи это проблемно. Ничего нельзя сделать, пока кто-то не придумает что-то лучшее. То же самое происходит с распознаванием отпечатков в аэропорту», — добавил @Graystokes900.

Некоторые комментаторы не верят в заявления министра, считая их очередным оправданием высокой смертности.

«Как называется эта техника отвлечения? Кто-то вообще верит, что медицинские инструменты могут специально быть настроены так, чтобы они не работали на людях, которые относятся к национальным меньшинствам?» — поинтересовался @NMunroSeahorses.

«Мораль истории. Посмотрите, это оборудование, это не мы виноваты в смертности темнокожих от коронавируса. А еще так по всему миру происходит, так что не надо нас винить. Это, может быть, и правда, но используется только для того, чтобы отвлечь народ и смягчить свою вину», — считает @Muranto_Sontole.