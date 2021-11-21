Жителей Кузбасса возмутила дискотека в Шерегеше. Они просят власти объяснить, почему в торговые центры без QR-кода не пускают, а на горнолыжном курорте люди отдыхают вообще без ограничений.

Администрация правительства Кемеровской области Шерегеш

«Доброго времени суток, вопрос к администрации города и всем тем, кто за QR-коды — это вот так соблюдается режим у нас, да? Надо уже бороться с вами, а не с нами. Значит, в ТЦ и ТРЦ нельзя, а так можно? Не прилично вы поступаете. Кстати, это — Шерегеш. Объясните, пожалуйста, вот это все. Число этой дискотеки — 20.11.2021 г. », — говорится в посте к видеозаписи, опубликованной в паблике «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с 15 ноября в Кемеровской области действует система QR-кодов для посещения общественных мест и ряда закрытых помещений. При этом для гостиниц и мест коллективного проживания действие QR-кодов отложили до 20 января.

«В Шерегеше ковида же нет. Вот там никакие меры и не нужны. Даже если и будет требоваться, то это экономически не выгодно», — предположил один из подписчиков Рамазан Хабибулин.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

Стоит напомнить, что на текущей неделе губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Корпорация Туризм. РФ» — для развития спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» и туристско-рекреационного кластера перспективного развития «Междуреченск». А в конце недели в секторе «Б» спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» заработали самая быстрая в России канатная дорога «Восток» протяженностью 2,2 км и детский траволатор длиной 250 м. В честь открытия проезд для туристов на этих двух объектах весь день был бесплатным.

В то же время автор публикации уточнил, что информацию о мероприятии без масок он отправил также в Роспотребнадзор и МВД — для проверки.

«Вот это да, пир во время чумы. Почему того, кто это организовал, не штрафуют, или там отдельное безковидное государство?» — поинтересовалась Олеся Юркова.

«Зато в Новокузнецке в ТЦ без кода не зайдешь. А в Шерегеше ковида нет», — подчеркнула Юлия Семенова.

А Александр Кемеровский рассказал, что в ночных клубах Кемерова, «как и в других городах региона, точно такие же пляски без масок».

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

В то же время нашлись и те, кто осудил автора публикации.

«Вроде там находишься, ещё и ноешь, народ тусит. Что ты за человек такой? Ты даже на тусе умудряешься ныть», — написала ему Ксения Медведик.

«Понятно, вложения отрабатывают, а ковид каждый день рекорды, ещё и медали раздадут», — подытожил Александр Усольцев.

Отметим, что, по данным на сегодня, 21 ноября, за прошедшие сутки в Кемеровской области было выявлено 395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 398 случаев. Всего в регионе выявлено 70 975 случаев заражения коронавирусом, 65 873 пациента выздоровели, 1541 человек скончался.

По официальным данным, на курорте «Шерегеш» действуют почти 250 объектов туриндустрии, в том числе 82 гостиницы, 19 подъемников, 26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 км, три снегоходные трассы, 77 кафе и ресторанов, 28 прокатов, 15 автомобильных стоянок.