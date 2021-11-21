На Украине 21 ноября отмечают восемь лет с начала так называемого «майдана», который украинская пропаганда назвала «революцией достоинства». В связи с началом массовых акций протеста 2004 года (так называемая «оранжевая революция») и «майдана» 2013−2014 годов (завершился в феврале 2014 года переворотом и ликвидацией легитимной власти) в 2014 году на Украине появился «праздник», получивший название «День достоинства и свободы».

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

«Праздничный» день в календаре постмайданной Украины оценили читатели телеграм-канала украинского журналиста Максима Назарова («Наглый»).

»День достоинства и свободы? говорите? Ну говорите, говорите. Могли ли украинцы, вышедшие на майдан, десятки из которых погибли, знать, что над их мечтами о какой-то другой Украине кощунственным образом надругаются?» — задался вопросом Назаров на своем телеграм-канале.

«Могли [представить], кто хотел думать, анализировать, к чему приводят госперевороты. А бараны с кастрюлями на головах купились на сказки агентов Запада», — считает Павлик Э.

«Конечно, могли [представить], если бы в школе хорошо учились и книжки читали!!! Где сейчас эти идейные? В какой Украине — итальянской, польской?.. Наделали беды за бабло и свалили! Почему не прибирают оставленное идейное *овно за собой??? «Низкий им поклон» за такую убогую жизнь!» — посетовал Jul.

«Ну вообще-то часть украинцев понимала, что этот госпереворот ни к чему хорошему не приведет…» — отметил Илья.

Marion Duimel Оранжевая революция

«То, за что они стояли, даже здравым смыслом не пахнет», — добавила Elena.

«Эта часть до сих пор воюет с укрофашистами за право жить по законам и говорить на родном языке», — ответил Илье Влад В.

«Зеленский будет отмечать? Я не буду. Жаль, участников протестов 2013 года нельзя экономически наказать», — добавил «Сир Эртур Дейн 84».

«Из-за ничтожеств, которые угробили страну и её государственность 8 лет назад, последствия государственного переворота ощущаются и по сей день», — добавила olya. Odessa.

«Сегодня траурный день. Уроды вышли и устроили войну, угробили и разорвали страну, совершили госпереворот…» — пишет Игорь.

Mstyslav Chernov Unframe Майдан

«А с чего вы решили, что у погибших были мечты о какой-то другой Украине? Другая у них была, она их не устраивала», — отметил Юзеф С.

«День, когда Украина медленно и уверенно начала падать на дно», — пишет Инна.

«Вот только не надо представлять участников майдана невинными овечками… Их предупреждали сто раз… Опыт 1991-го и 2004-го был перед глазами… У тех, конечно, кто хотел думать, видеть и слышать», — отреагировал Дмитрий Н.

«А за что выходили? За ассоциацию с ЕС… Так её подписали… За что боролись, как говорится…» — напомнила Елена П.

«Любое событие оценивается по результату. Оглянитесь и оцените состояние государства и свои личные перспективы. Вот эта война, нищета, безнадёга для всех граждан и кучка сытых выгодополучателей майдана — и есть результат. Майдан был местом преступления, и жертвами стали почти все граждане страны, независимо от того, кто во что там верил. И никакая мифологизация госпереворота этого не изменит», — написала на своем телеграм-канале бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«День потери и достоинства, и свободы. День разлома государства. День начала тотальной колонизации и разграбленная страны и людей. День победы идиотизма над умом и шумной пустоты над смыслом. День торжества вылезших из схронов недонацистов. День прихода к власти плеяды негодяев и подонков. Отмечать или поздравлять с этим может или полный неадекват-идиот, или негодяй и подонок», — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский политик и общественный деятель, лидер политической партии «Союз Левых Сил» Максим Гольдарб.