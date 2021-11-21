Североатлантический альянс очень зол на Эрдогана





Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Россия начала трансферт технологий С-400

В сообщении Sputnik Турция Александр Михеев, генеральный директор российской военно-экспортной компании «Рособоронэкспорт», рассказал, что они начали передачу технологий для производства некоторых деталей зенитного ракетного комплекса С-400 в Турции. «Мы локализуем некоторые детали», — сказал он. Напомним, что текущие договоренности с Анкарой включают требование о том, чтобы некоторые части системы производились в Турции. Между тем генеральный директор «Рособоронэкспорта» не сообщил подробностей о том, какие именно детали будут производиться в Турции.

Украина: партнерство с Турцией углубляется

Согласно сюжету телеканала FOX TV, на этой неделе между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины состоялся телефонный разговор. В заявлении Управления коммуникаций Турции сообщается, что в ходе беседы лидеры двух стран обсудили «вопросы, которые улучшат отношения между Турцией и Украиной, а также региональные вопросы». Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры, заявил, что отношения между двумя странами укрепляют армии двух стран. Подчеркнув, что «партнерство между Турцией и Украиной углубляется», Зеленский добавил следующее: «Партнерство Анкары и Киева укрепило армии наших стран. Кроме этого, ожидаемое подписание Соглашение о свободной торговле будет способствовать экономическому росту». Зеленский выразил надежду на встречу с Эрдоганом на заседании Стратегического совета высокого уровня, которое состоится в Киеве. Его планируют провести в феврале 2022 года.

Трибунал по Турции в Европарламенте

Согласно статье Bold Medya, трибунал по Турции, где рассматриваются нарушения прав человека турецкими властями, представил объяснения парламентариям и представителям институтов Европейского союза. Мероприятие прошло в Европейском парламенте. «Слово закончились, пора действовать», — заявили докладчики. «Нам нужно бойкотировать режим Эрдогана», — отметила одна из выступавших на трибунале по Турции. Ранее на заседаниях трибунала, прошедших в Женеве 20−24 сентября, говорилось о систематических пытках, которые практикуются в Турции. На встрече присутствовали депутаты Европарламента Мари Арена и Бернар Гетта, эксперт Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Филипп Дам, представители Ассоциации прав человека Рехшан Батарай Саман, Европейской комиссии и Службы международных отношений ЕС.

Североатлантический альянс очень зол на Эрдогана

Газета Cumhuriyet цитирует интервью, которое генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал порталу Axios. Столтенберга спросили о том, как Турция остается членом Североатлантического альянса, несмотря на несоблюдение демократических стандартов блока. Генсек заявил, что турецкий президент высмеивает приверженность НАТО «демократическим ценностям». «Эрдоган вмешивается в судебную систему, сажает в тюрьму своих политических врагов и повторно проводит выборы», — сказал он. Столтенберг раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа. Комментируя вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс, Столтенберг отметил, что эта перспектива еще не дана Киеву. «Чтобы быть членом НАТО, необходимо соответствовать стандартам НАТО», — добавил он. На что репортер Axios Джонатан Свон вставил реплику: «Мне в голову приходят члены альянса, чьи правительства глубоко коррумпированы и антидемократичны». Позже он задал вопрос генсеку: «Какое в НАТО дают определение демократии?»

Nato.int Йенс Столтенберг

«Анкара должна быть частью решения в Сирии»

Согласно статье газеты Karar, бывший специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что для окончательного решения в Сирии необходимо выработать решения, касающиеся проблем безопасности Турции, иммиграционного вопроса и положения Ирана в регионе. «Без Анкары не может быть решения в Сирии. Это делает обязательным сотрудничество между США и Турцией», — сказал Джеффри. Бывший спецпредставитель выступил на панели «Будущее Сирии: Турция и перспективы США», организованной Центром ближневосточных исследований (ORSAM). Он заявил, что Сирия является «чрезвычайно серьезной и опасной проблемой» для всего мира. «Это самый серьезный конфликт на Ближнем Востоке прямо сейчас. Иран, Россия, США, Турция и, по крайней мере, Израиль со своими военно-воздушными силами участвуют в этом конфликте», — отметил Джеффри.

Tiempo.com Война в Сирии

Разрешить кризис с С-400, как Греция разрешила его с С-300

Как передает газета Sözcü, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя ситуацию с С-400, привел в пример Грецию, которая имеет на вооружении С-300. «Мы можем использовать системы С-400 так же, как комплексы С-300 используются в рамках альянса НАТО», — сказал он. Кроме этого, министр рассказал, что турецкая военная делегация отправилась в США для обсуждения некоторых вопросов, включая закупку F-16 и модернизацию некоторых из существующих боевых самолетов. Отметив, что работы по модернизации продолжаются полным ходом, Акар сказал следующее: «В то время как в прошлом мы даже пехотные винтовки закупали извне, в наши дни мы поставляем за границу национальные пехотные винтовки, высокоточные боеприпасы, штурмовые гаубицы, БПЛА и боевые дроны, вертолеты ATAK, фрегаты и военное оборудование. Также мы достигли уровня проектирования, строительства, производства и экспорта наших кораблей».

Mil.ru С-400

Оппозиция призвала к досрочным выборам

Karar сообщает, что лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу и председатель Хорошей партии Мераль Акшенер в среду внезапно провели незапланированную встречу. «На кухне произошел пожар. Турецкая лира резко теряет свою цену, но в Турции нет органа, который мог бы предложить решение. Центральный банк, который обычно должен заниматься стабилизацией цен, смотрит на снижение курса турецкой лиры и рост курса иностранной валюты как наблюдатель. Как может учреждение, имеющее законные полномочия по обеспечению стабильности цен, оставаться зрителем? Он не может вмешаться. У него нет резерва. У них испарилось 128 миллиардов долларов. До сих пор неясно, куда пропали эти деньги. Мы несем ответственность за происходящее. Умалчивать об этой тенденции — неправильно», — сказал Кемаль Кылычдароглу по итогам встречи с Акшенер.

Жалоба российского партнера Turkcell

Деловая газета Dünya информирует о том, что компания LetterOne Михаила Фридмана, российский партнер Turkcell, заявила, что инвесторы потеряли веру в будущее компании. «Мы глубоко обеспокоены стилем управления Turkcell. Мы считаем, что у руководства компании нет необходимой компетенции, опыта и ответственности», — говорится в заявлении. В открытом письме, отправленном в Turkcell компанией LetterOne, выражается разочарование производительностью, управлением и стоимостью компании. Указывается, что Turkcell следует определить новое руководство и пересмотреть свою структуру затрат и доходов. LetterOne утверждает, что если этот шаг будет предпринят, Turkcell может принести значительно больше прибыли и станет лидирующей компанией на рынке цифровой связи.

«Эрдоган— причина нынешнего экономического краха»

Согласно сообщению интернет-издания Aktif Haber, председатель партии DEVA Али Бабаджан резко высказался в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, комментируя экономический кризис в Турции. Политик заявил, что Эрдоган несет ответственность за то, в каком плачевной ситуации оказалась экономика страны. «Не нужно искать врагов направо и налево. Именно этот безответственный подход является причиной того, что мы сегодня опустились на дно экономики. Председатель правящей партии Эрдоган и есть причина экономического краха. Лоббистом сегодняшней экономической картины, бедности и нищеты является президентский дворец», — заявил Бабаджан.

Проблема недоверия в турецко-американских отношениях сохраняется

Dünya рассказала читателям о том, что президент самой крупной бизнес-ассоциации Турецкой ассоциации промышленников и бизнесменов TÜSİAD Симон Касловски во время визита в США заявил, что проблемы, возникающие из-за взаимного недоверия в турецко-американских отношениях, до сих пор сохраняются, и они могут быть решены лишь с помощью диалога и подходов, ориентированных на решение. Совет директоров TÜSİAD, в которую входят 500 самых влиятельных компаний Турции, провел встречи в Вашингтоне с 15 по 16 ноября. Турецкая делегация встретилась в рамках деловой поездки с представителями Белого дома, Госдепартамента, министерства торговли и торговыми представителями. Также они провели переговоры в Конгрессе. Кроме этого, бизнесмены посетили посла Турции в Вашингтоне Мурата Мерджана.

Tusiad.org Симон Касловски

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Бекир Агырдыр, генеральный директор исследовательской компании KONDA, заявил, что оппозиция начала определять повестку дня в Турции, в то время как правительство утратило эту способность.

В Турции внесены изменения в правилах торговли иностранной валютой. Теперь для сделок и банковских операций на сумму 100 долларов и более необходимо будет предоставлять удостоверение личности.

В московском кинотеатре «Пять звезд» стартовала «Неделя турецких фильмов». В рамках программы российские зрители смогут посмотреть такие фильмы, как «Чемпион», «Чудо в палате номер 7», «Кандидат» (Nasipse Adayız), «Дикая груша» (Ahlat Ağacı), «Семья» (Aile) с русскими субтитрами.

Американская валюта пробила психологический барьер в 10 лир за доллар. На прошлой неделе турецкая лира продолжила понижаться по отношению к доллару. Она потерял почти 3% всего за один день. Курс доллара, который последовательно повышался в течение последних 6 торговых дней, достиг своего исторического пика в 10,97 турецкой лиры. Евро тем временем преодолел отметку 12,40 лиры.

В аналитической статье в журнале Bloomberg Businessweek под названием «Авторитарные лидеры более хрупкие, чем они кажутся из-за коронавируса» говорится, что «люди с низкими доходами являются самой большой базой избирателей Эрдогана, и они пострадали от экономического кризиса больше остальных слоев населения Турции».

Лале Карабыйык, заместитель председателя Народно-республиканской партии (НРП) по образовательной политике, заявила, что академическая свобода в Турции полностью исчезла. Согласно информации, предоставленной депутатом Бурсы Сарыбыйыком, Турция занимает 170-е место среди 175 стран по уровню академической свободы.

Во время раскопок в древнем городе Магнезия в районе Герменчик в турецкой провинции Айдын были обнаружены две трети 2250-летнего храма Зевса, построенного Гермогеном, известным как лучший архитектор того периода. Разрушенные колонны храма будут восстановлены и открыты для посетителей.