Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о продолжении переговоров с европейскими странами по вопросу продления договора на транзит российского газа через украинскую территорию. Об этом, как сообщает 20 ноября ИА Красная Весна, глава украинского правительства сообщил в интервью «Радио Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По словам Шмыгаля, украинская сторона готова увеличить объемы транзита через газотранспортную систему Украины вдвое — до 55 млн кубометров в сутки, а новый контракт заключить сроком на 15 лет.

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Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI и «Запрещенная Украина». Многие указали, что не понимают руководство Украины, которое одновременно и «воюет» с Россией, и хочет транспортировать российский газ. Иные также отметили, что Украине неплохо бы для начала отремонтировать свою ГТС, которая изношена и может пятнадцать лет и не прослужить.

«Для этого надо ОЧЕНЬ постараться», — отметил один из комментирующих.

«В смысле, а как же війна з «окупантом» (война с оккупантом — О. П.)», — недоумевает Wsyzov.

«Страна двойных стандартов…» — добавил Олег.

«А как же «агрессор»?» — не понимает Kostya.

«С ума сойти! Это же «грязный» российский газ! Зрада?» — с сарказмом отметил Telema.

«Хотят продлить транзит российского газа. Договариваются об этом с европейскими партнерами. О виртуальном реверсе?» — задалась вопросом Татьяна.

«Это обсуждается как раз с европейскими партнерами. Они заключают контракты с Россией с указанием, каким путем они желают его получать», — пояснила Аня.

«Европейцам пофиг, каким путём газ получать, они Украину содержать не хотят, а кто-то же должен оплачивать этот праздник жизни, не сама же Украина, честное слово», — написала Евгения.

«И желание его заключить очень видно по всем поступкам зелёной (зеленый — партийный цвет фракции «Слуга народа» — О. П.) власти», — пишет R Ro.

«Ну, ясный перец, что хотят. «Реверс»-то надо откуда-то брать», — иронизирует Дмитрий М.

«Даже Путин не говорит о полном прекращении транзита. Это вопрос объемов прокачки и стоимости транзита. Уже с одним контрактом Россию кинули, так что вряд ли новый будет на таких же хороших условиях», — считает Евгения.

«Россия не пойдёт на это. Кажется, что контракт после 2024-го не будет заключать. Всё к этому идёт, послушайте речь Путина, Лаврова, что их достала Украина уже», — предположил Soldr.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

«А морда не треснет? Наглость, конечно, второе счастье, но это перебор явно», — написала Val C.

«Чего Шмыгаль не сказал, что Россия давно послала Зеленского с предложением увеличить транзит газа со скидкой 50%! Они сказали, что им это неинтересно!» — пишет Ирина.

«Уже торговать с «агрессором» не зрада? Или это другое?» — не понимает Денис.

«Газпром» в курсе?» — спросила Irina.

«То мы воюем с «агрессором», то давайте-ка сотрудничать. Самое главное забыл премьер-министр. Россия ведь страна-«агрессор», но зато сами же предлагают «агрессору» совместно работать», — не понимает один из комментирующих.

«Нет, на 15 лет не надо. На 2−3 года достаточно. А там, возможно, не только не будет транзита, но и самой Украины», — предположил Сергей Н.

«Пусть сначала трубу починят, а то думать, что она ещё 15 прослужит без ремонта — неслыханный оптимизм», — подытожил Максим.

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