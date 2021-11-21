Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Болгарии Румена Радева о российской принадлежности Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма — это если бы Россия напала на Болгарию… — отметил глава МИД Украины в своем микроблоге в соцсети Twitter. — Своими опрометчивыми изречениями он (президент Болгарии — О. П.) нанёс удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде».

Заявление Кулебы обсудили на украинских телеграм-каналах: VESTI, «Украина Сейчас» и Klymenko Time. А также новость обсудили на странице канала «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что Крым — это Россия и это факт. Иные также добавили, что воссоединение Крыма с Россией стало возможным после государственного переворота на Украине, который поддержали США и ЕС. Другие отметили, что, похоже, в Киеве решили поссориться еще и с Болгарией.

Kremlin.ru Румен Радев

«Можно хоть миллион раз кричать, что Крым — это Украина. И что из этого? Это так же, как кричать на черное, что оно белое. Не*рен было майданить (устраивать государственный переворот в 2014 году — О. П.) и американцев запускать к нам», — написал Андрій.

«Так это Кулеба и его «товарищи» напали на своих же граждан, перекрыли им продовольствие, воду, пенсии, начали их убивать. Украина убивает украинцев. Не Россия, не Болгария… А именно Украина воюет с украинцами», — добавил Игорь.

«Пусть… расскажет, сколько ВСУ убили людей, а не на Россию постоянно кивает», — пишет один из комментирующих.

«Ой… [договоритесь]!!! И всё им как с гуся вода!..» — отреагировала Лариса Ц.

«Везде враги», — написал Александр.

«Не по-дипломатически…» — отметил Ігор.

«Вся поддержка ЕС, США и НАТО заключается в том, чтобы через них теперь покупать все товары, включая уголь и газ. Ведь Россия — «агрессор», у неё покупать нельзя. Бабки, вложенные в «революцию» и поддержку «независимости» Украины, отработают с лихвой. А заплатит за все народ налогами и повышением цен на продукты и тарифы по ЖКХ… Вот и вся поддержка и любовь к Украине…» — добавил GAF.

«В этом и суть цветных революции, только бизнес — ничего личного», — ответил ему Mr. Freeman.

«Болгары вроде уже все объяснили… [Чего] Кулеба кипишует?» — не понимает Вова А.

«Как же они уже задолбали. Радев просто сказал то, что и так все знают на Западе, но тактично не говорят. Но правда глаза колет нашим шариковым?» — задался вопросом Anton.

«Так пусть Кулеба в Крым поедет», — призвал Yegor.

«Правду» подают, как подают пальто даме, а не бросают в лицо как мокрую тряпку… Дипломатия явно не конек Кулебы», — добавила Катерина Т.

«Промайданили Крым, после драки кулаками не машут», — пишет Татьяна Д.

spoilt.exile Майдан

«Уже и с Болгарией поругались!!!» — написала Татьяна Т.

«Есть иллюзии, а есть реальность. Объективная… и лучше жить в реальности, чем быть пленником иллюзий», — подытожил Александр Георгиевич.

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