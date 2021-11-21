Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором она осудила инициативу членов конгресса США «не признавать» Владимира Путина президентом Российской Федерации в случае его участия в выборах 2024 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 21 ноября в социальной сети Facebook.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Завидуют просто. Мы им президента Трампа выбрали, а они его так бездарно потеряли. Вот и плачутся», — издевается Рубен А.

Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты Америки наглым образом пытаются вмешаться во внутренние дела суверенного государства, не признавая даже умозрительных результатов волеизъявления российского народа.

«Странно, какое им дело, кого народ выберет президентом России? И откуда у них там пророческий дар появился, как поняли, что выборы будут нечестные? Американцы опозорились раньше времени. Надо ещё дожить до 24-го года. Лучше думайте о своей стране и о своём президенте, у него здоровье уже совсем на исходе», — отмечает Николай Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что США не может устроить Путин ни в каком формате, потому что его внешняя и внутренняя политика явным образом отличает его от всего того, что имела Россия при Ельцине.

White House Photograph Office Борис Ельцин и Билл Клинтон

«Путин для них, словно кость в горле. Их бы устроил в качестве президента какой-нибудь Ельцин. Ох, как бы они радовались! Это конкретное вмешательство во внутренние дела другого государства, однозначно!» — считает Валерий Я.

Часть людей считает, что ответом на такие хамские резолюции может стать аналогичная резолюция со стороны России, в результате чего и США, и Россия не будут признавать право лидеров этих государств на президентский пост.

«Надо в Госдуму внести такой же проект резолюции по Байдену, а то вдруг он на следующий президентский срок пойдёт, а мы его не признаем и общаться не станем. Только с Трампом будет диалог вестись», — предлагает Алан К.

Ряд пользователей указывает на то, что в случае принятия данной резолюции между Россией и США может произойти окончательный разрыв дипломатических отношений, который способен вылиться во что угодно.

Kremlin.ru Владимир Путин на отдыхе в Сибири

«Говорят и пишут, что это будет разрыв дипломатических отношений между Россией и Америкой, и фактически закрытие границ для передвижения. У кого там нет ничего, для тех ничего не изменится, нет проблем, но вот у кого там есть что-то… пора, господа, везти всё обратно домой и срочно!» — обращается Юрий Г.

Нашлись и те, кто убеждены, что не Америке диктовать России то, как должны выглядеть президентские выборы.

«Интересно, а Байден их устраивает как президент? Выборы по почте тоже? Хотя на самом деле мы за то, чтобы Байден был президентом Америки пожизненно и вёл США в светлое демократическое будущее без рас, национальностей, полов, веры, армии и внешней политики», — пишет Евгений О.

Напомним, 19 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление в эфире телеканала «Россия 24», в котором осудила инициативу членов конгресса США «не признавать» Владимира Путина президентом Российской Федерации в случае его участия в выборах 2024 года.