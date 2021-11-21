Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что президент США Джозеф Байден временно передал полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока находился под анестезией в медицинском учреждении, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 20 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

"А кто-то ещё над Брежневым смеялся. Крепкий был дядька. А этого уже и посмешищем не назовёшь», — пишет Сергей Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что состояние здоровья американского президента напрямую зависит от его возраста, поэтому американская нация пошла на серьёзнейший риск, когда избрала на пост президента США 73-летнего политика.

United States Senate Office of Kamala Harris Камала Харрис

«Кошмар. Они бы ещё 90-летнего себе президента выбрали. Я думаю, Байден не доживёт до конца своего срока. Трамп, твой выход», — обращается Валера Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что в таком неприятном положении Байдену будет крайне затруднительно продолжать проводить свою антироссийскую политику.

«Как всё запущено! Плохо, видать, дело. И, как назло, сегодня сразу две новости пришли: о непризнании Путина президентом с 2024 года, и о передаче полномочий невнятной даме. Неудачно всё это совпало для американских властей. В таком возрасте из наркоза можно и не вернуться. Печаль», — считает Jonathan V.

Часть людей считает, что Байдену пора уже перестать играть в этот театр абсурда и уже признаться в том, что Америкой на самом деле руководит вице-президент.

«С самого начала говорили, что президента в Америке по факту выбрали Харрис. Байден — это ширма, в которую летят все копья, пока настоящие власти будут проворачивать свои грязные делишки», — отмечает Елена Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Байден постоянно оказывается в невыгодных для своей политической карьеры ситуациях, поэтому-то его рейтинг и стремится всё ниже и ниже.

«И ведь до конца пытаются убедить американские власти своё население в том, что Байден — якобы настоящий президент. А король-то голый! Неудивительно, что у сонного Джо рейтинг летит в тартарары. Это не политика, это цирк с уродцами какой-то. Никакому адекватному человеку не хотелось бы, чтобы пульс страны зависел от пульса слабоумного старика», — пишет Геннадий Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Отдельные комментаторы отмечают, что Байден очень неказистый политик, который наносит серьёзный ущерб Америке, но его нахождение на посту президента является очень выгодным для всех конкурентов США на мировой арене.

«Надеюсь, у Байдена всё пройдёт хорошо, и он вернётся к своим обязанностям. Пока он у руля американского государства, весь мир дышит намного более свободно. Это очень слабый политик, который сдаёт все свои позиции во внешней политике. Нам выгоден такой президента в США», — поделилась своим мнением Наталия В.

Напомним, 19 ноября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о том, что президент США Джозеф Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под анестезией в медицинском учреждении. Отмечается, что американский лидер пройдёт медосмотр в медицинском центре Уолтера Рида, в ходе которого ему планируется осуществить плановую колоноскопию.