В Конгресс США внесен проект резолюции, требующий непризнания Владимира Путина президентом России после 2024 года. Речь идет об его участии в выборах и избрании на следующий президентский срок, что разрешается конституционными поправками 2020 года. Персоналии тех, кто представил этот документ американским законодателям, в данном случае не важны. Главное, что они представляют обе ведущие партии и, следовательно, отражают двухпартийный консенсус, что в американских реалиях является маркером принадлежности данной инициативы концептуальным центрам «глубинного государства». В России по понятным причинам не нашлось ни одного органа власти или приближенного к ним политика, которые не подвергли бы американскую инициативу уничтожающей и, заметим, справедливой критике. Аргументы лежат на поверхности: вмешательство во внутренние дела, дискредитация российской власти, подрыв внутренней стабильности и даже поощрение определенных сил к государственному перевороту — прозвучало и это. И опять: все это справедливо, но не объясняет причин появления американской инициативы именно сейчас, когда впереди еще два года до самого начала президентской избирательной кампании. Что такое столь сильно взволновало «глубинников» сегодня, чего они не ведали или не осознавали еще вчера, что они перешли к провокациям, даже невзирая на то, что между Москвой и Вашингтоном потихоньку восстанавливается диалог, направленный на нормализацию отношений, загнанных за плинтус американской стороной?

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Bjoertvedt Конгресс США

Что наиболее вероятно? 9 декабря американский президент Джо Байден созывает так называемый «саммит за демократию» — виртуальный междусобойчик отобранных Вашингтоном лоялистов. Стартовая задача этого форума — провозгласить новую точку сборки глобального лидерства США, создав для этого площадку, полностью и всецело контролирующуюся американской стороной. За месяц до саммита, утверждая свое лидерство, Байден пригласил к участию сто лидеров, в число которых не вошли даже некоторые союзники США по НАТО, например, Венгрия и Турция, хотя венграм абсолютно непонятно, чем они хуже поляков, которых на саммит позвали. Из Ближневосточного региона приглашения вообще получили только Ирак и Израиль. Хотя последний по классическим представлениям выглядит не только не демократией, но даже и не автократией, а теократией, более привычной для Средневековья. От Закавказья Белый дом хочет видеть Грузию и Армению, но не хочет Азербайджан и т. д. «Анекдотом дня» комментаторы списка участников будущего саммита сочли приглашение филиппинского президента Родриго Дутерте, которого обвиняют в пособничестве массовым репрессиям. При этом, разумеется, и речи не шло о приглашении лидеров России и Китая.

«Для нашей страны это по-настоящему переломный момент. И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, так что победят автократии», — так Байден объяснял этот казус своим однопартийным активистам.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Объяснение слабое, поэтому не исключено, что его решили «подкрепить» угрозами непризнания полномочий российского президента, заодно таким способом послав «черную метку и Си Цзиньпину, только что получившему безоговорочную поддержку пленума ЦК КПК. Через год, на XX съезде партии, китайский лидер будет переизбран на новый, третий срок, что ему позволяют такие же конституционные поправки, как и принятые в России, только действующие с 2018, а не 2020 года. Председателя Си как бы ставят перед выбором между альянсом с Москвой и перспективой уже его собственного непризнания на Западе, пытаясь спровоцировать тем самым на трения в двусторонних российско-китайских отношениях. Что же касается президента Путина, то здесь, кроме того, налицо очевидная попытка поощрить в России те силы, которые выступают за разворот нашей страны к Западу. Обратим внимание в связи с этим еще на одну деликатную деталь. Прозападными лоббистами у нас традиционно выступают оккупировавшие правительство (за исключением силового блока) системные либералы, а либералы несистемные, маргинальные, при их негласной поддержке подрывают стабильность с «оранжевых» позиций, и Запад, устроив скандал вокруг «дела Навального», эту их активность всячески поощряет. При этом сислибы, как видно по инициативам того же правительства, — в авангарде партии «вакцинаторов», ссылаясь на «европейский опыт», а их маргинальные визави не особо им в этом мешают, от вопроса о вакцинации дистанцируясь. Осторожную линию, понимая взрывоопасность темы, особенно на фоне роста массовых обращений граждан против законов о введении QR-кодов, проводит и Путин, не принимающий высосанных из пальца г-д Гинцбургов, Голиковых, Поповых и пр., аргументов за обязательность принудительной вакцинации, несмотря на мощную артподготовку «вакцинаторов». Не имея по Конституции прямых рычагов управления внутренней политикой, которые сосредоточены в правительстве, президент таким образом дистанцируется от этой разнузданной QR-истерии, что вызывает злость у ее заказчиков из ВОЗ. И ее хозяев: напомним, что учредителями этой организации являются фонды Рокфеллера и Билла и Мелинды Гейтс. Поэтому антипутинский демарш американских законодателей в нашей стране льет воду на мельницу не только экстремистских уличных элементов, заинтересованных в дестабилизации, но и вполне себе респектабельного прозападного лобби. Тем более что именно Байден примеряет на себя роль мирового лидера в так называемой борьбе с так называемой пандемией.

Gage Skidmore Джо Байден

Самое главное: собираемый Вашингтоном «саммит за демократию» — не одномоментное событие. В настоящее время уже объявлено, что таких саммитов будет несколько, и что не исключено их постепенное переведение в очный формат. Обсуждается и процедура; в работе предложение, чтобы не Вашингтон назначал участников во избежание издержек для американской стороны, а сами потенциальные «новички» из числа тех, кого не будет на предстоящем декабрьском саммите, просились на последующие, сопровождая свои заявки программами «демократических реформ» в своих странах. А «оргкомитет» эти заявки рассмотрит. О чем это говорит? Включается процедура, по которой в свое время формировалась ООН; конференция в Сан-Франциско собиралась 25 апреля 1945 года, а на начало марта был назначен крайний срок подачи заявок, условием которых было вхождение в Антигитлеровскую коалицию, то есть объявление войны странам фашистско-милитаристской «оси». Только сейчас на роль «изгоев» США и окопавшиеся в этой стране «глубинники» «номинируют» Россию и Китай, открывая всем остальным возможность «приобрести» места под своим началом путем разрыва с Москвой и Пекином. Если этот процесс пойдет именно таким чередом, то он неизбежно «вырулит» на организационное оформление, в ходе которого «саммиты за демократию» будут реорганизованы в международную организацию, например, ту же «Лигу демократий», с идеей которой носился в свое время ныне покойный «маккартист» Джон Маккейн. И поскольку центр очных саммитов с самого начала учреждается в США, ничего не мешает американской стороне завести под новую организацию всю структуру ООН, оставив Россию и Китай в Совбезе нынешней ООН в одиночестве. И прекратить тем самым существование ООН, заменив ее явочным порядком новой организацией. Тем, кто станет утверждать, будто это невозможно, сообщим, что похожие планы уже существовали. Совместным докладом ООН и Социнтерна «Наше глобальное соседство» (1995 г.), подготовленным под руководством комиссии Ингвара Карлссона, был предложен проект Совета экономической безопасности (СЭБ) ООН; предполагалось, что Совбезу останутся представительские функции, а непосредственное руководство мировыми процессами будет передано в СЭБ, состав которого по сравнению с Совбезом существенно расширялся, а право вето не предусматривалось. Что именно «пошло не так» и почему этот проект приказал долго жить, так и не родившись, инициаторы не распространяются. Но через девять лет, в новом докладе, уже полностью ооновском — «Более безопасный мир: наша общая ответственность» (2004 г.) — был представлен проект реформирования уже самого Совета Безопасности по региональному признаку, то есть отрицавший его формирование из держав, являющихся главными победительницами во Второй мировой войне. Был указан и конкретный «контрольный срок» — 2020 год, и можно предположить, что «не срослось» из-за позиции России и Китая, которые на всех двухсторонних встречах, а также в итоговых документах саммитов ШОС неизменно фиксировали недопустимость поспешности в вопросе о реформировании ООН. В конце концов Западу стало понятно, что в этом направлении ему ничего не светит, тогда и появился Байден с предвыборным обещанием созвать в течение первого года у власти «саммит демократий». История вопроса такова, и сейчас самое время привлечь к ней внимание, чтобы не допустить спекуляций и лжи.

Neptuul Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Понятно, что если условная «Лига демократий» будет сформирована, то Россия под руководством президента Путина и Китай под руководством председателя Си, как полагают «глубинники», рупором которых выступает Байден, останутся на развалинах послевоенного миропорядка. А остальной мир, огородив наши страны символической «колючей проволокой», пойдет дальше строить новый миропорядок, не обращая внимания на то, что творится на его «обочине». Но на деле так не получится, ибо это в корне противоречит скрижалям самой западной геополитики, сверхцелью которой служит экспансия в принадлежащий нашим двум странам центр Евразии. Поэтому демонизация России и Китая направлена на их изоляцию. Чтобы либо добиться в Москве и Пекине «внутренних перемен», какие случились в 1991 году в СССР и были предотвращены в 1989 году в Китае, либо ослабить и разобщить наши страны, создав предпосылки для их удушения экономическими санкциями или даже прямого военного уничтожения. С такой же санкции новой организации, например, как с санкции Совбеза ООН начиналась американская интервенция в корейской войне 1950−1953 годов. Демонизация Путина — первый шаг в этом новом раунде пресловутой «Большой Игры», и автор этих строк не может не сделать из происходящего двух выводов. Первый: ситуация в мире начинает плавно двигаться к жесткой развязке, и задачей внешних сил является совместить и наложить ее на кризисы в России и Китае, что гарантирует «глубинникам», ударный отряд которых составляют «вакцинаторы», победу в противостоянии и откроет путь к реализации своих человеконенавистнических, фашистских планов. И второй. Отвечая на этот вызов, не нужно поддаваться ни эйфории шапкозакидательства, ни панике. Нужно просто понимать, что мерилом успеха в этом противостоянии становится суверенитет, и чем на большее количество вопросов он распространяется, включая сферы общественного здравоохранения и народного образования, а также управления инфраструктурой жизнеобеспечения — тем ближе и скорее наша победа.

12019 Американские солдаты

И последнее. Провокаторы из американского Конгресса не случайно делают заброс в 2024 год. Очень многое, включая разнообразные утечки, которые происходят из глобальных структур, указывают на этот год как на Рубикон, и от того, как и с какими результатами он будет пройден, напрямую зависит судьба глобалистских планов «великой перезагрузки». А следовательно и наша с вами, читатель, судьба, ибо в данном случае победитель забирает все и движется в будущее, а проигравший, откатывается в прошлое, где прекращает организованное и осмысленное существование. Третьего не дано!