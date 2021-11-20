Канада и Украина подписали соглашение о партнёрстве и сотрудничестве в космической сфере. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба посольства Украины в Канаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Совместное заявление о сотрудничестве было подписано космическими агентствами Украины и Канады в Галифаксе. 19 ноября состоялась торжественная церемония закладки «первого камня» пусковой площадки совместного проекта двух стран по созданию космопорта в Новой Шотландии.

Как уточнил глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, проект включает создание коммерческого космодрома для ракеты-носителя «Циклон-4М» разработки и производства украинских предприятий КБ «Южное» и «Южный машиностроительный завод». Украинско-канадский проект реализует канадская компания Maritime Launch Services.

Халис Владимир Тафтай

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Новость обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook, а также на украинских телеграм-каналах VESTI и «Украина Online». Многие из комментирующих указали на то, что Украина имеет ряд социально-экономических проблем, требующих незамедлительного решения, в отличие от развития космической сферы, которое на фоне существующих в стране проблем выглядит несколько неуместно.

«Космическая страна!» — отреагировала Natalie.

«Почему в Канаде, а не у нас? Ах да, всё лучшее хозяевам», — добавил egoriann.

«Зеленского со «слугами» (депутатами пропрезидентской партии «Слуга народа» — М. Р.) верните в космос — домой», — смеется Игорь.

«Циклон» — давний и проверенный временем носитель. Очень высокий процент успешных запусков всегда был. Деньги как раз Канада будет выделять, а работы и специалисты — наши. Проект очень хороший. Так как космодром полностью по нашим технологиям и под наши носители… дело прибыльное. Проблема только в том, что у нас сразу будет много руководителей, которые присосутся к кормушке», — написал Денис.

Nkau.gov.ua Схема РН «Циклон-4М»

«Может сперва Подольский мост достроите, дороги отремонтируете, уголь, газ закупите!» — пишет Маргарита П.

Строящийся Подольский мост

«Газа нет, угля нет, денег нет, а космодром построим», — написал Олег К.

«Анонсировать, не значит строить и финансировать…» — отметил Вячеслав Ш.

«Межгалактические турниры принимать будут…» — шутит Александр С.

«Дороги сначала достройте, а потом уже и остальное», — призвал ANDEK.

«А Украина там в качестве кого будет работать? Цемент месить?.. Уже давно… кто в России, кто в Европе, кто в США. Каких специалистов отправите?» — не понимает GD.

«Сколько недалеких!.. Украина инвестирует научный потенциал, наработанный десятилетиями, Канада — деньги и место. Что здесь неясного?..» — отреагировал Al S.

«Транспортировка оборудования в Новую Шотландию нынче, наверное, мелочь стоит», — с сарказмом добавил Эдуард.

«Понятно, что дороги, больницы, но это наука! Это последние возможности не скатиться окончательно в третий мир. Другое дело, не верю в реализацию, не при этой власти», — подытожил Константин Kos10000.

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