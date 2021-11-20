Сумма в €400 тыс. уже затрачена из бюджета Литвы на содержание в стране белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. Об этом написал депутат литовского сейма Ремигиюс Жемайтайтис («Порядок и справедливость») на своей странице в социальной сети Facebook. Политик отметил, что в месяц на бывшего кандидата в президенты Белоруссии страна тратит примерно €35 тыс.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

Политика возмутило, что Тихановская «даже не может сказать: «Добрый вечер, Литва, я благодарна за то, что вы сделали для меня, моей нации», хотя при этом её содержат, предоставляют ей охрану.

«Так что в год барышня обошлась [республике] уже более чем в €400 тыс», — добавил он.

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На заявление депутата литовского сейма 19 ноября обратили внимание украинские СМИ. Новость обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие считают, что Тихановскую содержит Литва, потому как она еще может «пригодиться» в случае попыток переворота в Белоруссии.

«Богатые, могут себе позволить…» — с сарказмом отреагировала Мария С.

«Для чего-то им она нужна, «время покажет», — добавила Marina L.

«Нужна для будущей революции в Белоруссии. У нас аж две было, а там до сих пор ни одной», — ответила ей Helena.

Smerus Противостояние у здания Киевской городской администрации, 11 декабря 2013

«Класс!!! Своим пенсионерам Литва платит 350 евро в месяц, а выдуманной революционерке такие деньги!!! Хорошо живет!!! Хотя мы на Украине содержим еще больше иностранных дармоедов!!!» — добавила Доминика И.

«А на Украине пенсия 50 долларов, так что Литва богатая, может себе позволить, а вот Украина из нормальной страны превратилась в нищую!!!» — ответила Доминике И. Валентина А.

«Никто не скажет? Это Тихановская нам электроэнергию разрешила продавать?» — с сарказмом поинтересовался Виктор Д.

«Ох, как сильно хочется после Украины развалить и Белоруссию. Не дружить, не налаживать отношения между соседями, а именно развалить. Что же тебе, Литва, не спится по ночам?» — задалась вопросом Валентина У.

«Хозяин приказал, вот и содержат, надеясь на реванш!!!» — отреагировал Виктор Л.

«Хорошо барышня устроилась», — написала Наталья Б.

«Однако дорого обходится им кухарка», — иронизирует Ольга П.

«Бедная революционерка, «жертвует собой» за такие деньги», — с сарказмом отметила Valentina K.

«Дорогой правитель и очень важный на мировой арене», — иронизирует Костя К.

«Вот же пристраиваются люди!» — добавил Василий К.

«Литва, наверное, богатая страна? Хотя украинцы тоже содержат иностранцев в виде наблюдательных советов», — отметил Maksim P.

«Если хватает денег, пусть тратятся на бесполезных людей», — пишет Любовь К.

«Так пусть Литва выбирает ее себе президентом и пусть она там рулит, отрабатывает те деньги, что на нее они тратят», — добавила Валентина Н.

«Когда-нибудь и в Литву зашлют таких казачков! Земля круглая и всё возвращается!» — подытожила EleNa N.