Новый министр культуры Великобритании Надин Доррис дала интервью BBC, она назвала комментарии, в которых её критикуют, женоненавистническими, а также заявила, что левые активисты захватили социальные сети.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Великобритания

«Те комментарии о том, что я написал больше книжек, чем я прочитала, мне эти комментарии кажутся женоненавистническими. Если бы они посмотрели на меня и на мое прошлое, они бы знали, что это неправда. Люди писали подобные комментарии в качестве политической атаки, и ничего больше. Тот человек, который написал о том, что он написал больше книг, не имеет малейшего представления о том, какие книги я прочитала, или о моих способностях в плане литературы или чего-либо еще», — заявила политик.

Многие пользователи не согласились с тем, что все те, кто критикуют Доррис, женоненавистники. По их мнению, у министра достаточно недостатков, чтобы считать ее не соответствующей занимаемой должности.

Gov.uk Министр культуры Великобритании Надин Доррис

«Это не женоненавистничество, по крайней мере, с моей стороны. Просто я не думаю, что она хороший человек, и ее война за пробуждение и контроль над BBC пугают», — написал @GrumbleMrs.

«Она прячется за женоненавистничеством, когда ее назначение было ошибкой по многим другим причинам», — прокомментировал @DJackdaw.

«Опубликуйте описание должности, затем требования к ней. Потом проверьте этот лист на соответствие прошлому этого кандидата и опыту», — посоветовал @bowen_james.

«Должно быть, удобно отражать всю критику, вешая на нее ярлык женоненавистничества», — предположил @stephens_ben.

«Реакция «против неё», а не «против женщин», — пояснил @Trev_Marsh.

«Надин связана с культурой, как рыбы с вертолётами», — добавил @Trebusnet.

Министр культуры также заявила, что сейчас пользователи социальных сетей боятся высказывать свое мнение по какой-либо теме, потому что они боятся, что их заблокируют.

В комментариях написали, что они бы с радостью заблокировали Доррис, но, к сожалению, такая возможность не предусмотрена.

«Жаль, что мы не может заблокировать Надин Доррис», — отметил @ccc123abcd.

Большая часть пользователей не согласилась с позицией Доррис, они считают, что социальные сети являются отличным способом выражения своего мнения. Некоторые боятся это сделать вживую, но при общении в интернете этот страх пропадает.

«Это совсем не так. Появление интернета дало право голоса многим людям. Этого голоса у них не было бы при личном общении. Я, как яркий пример интроверта, не вижу никакой проблемы в том, чтобы указать на чьи-либо плохие решения, используя интернет», — прокомментировал @Cratig.

Часть комментаторов отметила, что сейчас, наоборот, становятся популярными мнения, которые противоречат пропаганде, а социальные сети стали площадкой оппозиционеров, где нестрашно выражать свое мнение.

«Я не видел подтверждения этим словам ни в социальных сетях, ни на радио, ни по телевизору, ни в печатных СМИ. В реальности же мнения, которые были бы недопустимыми десять лет назад, сейчас вполне себе разрешены в основном потоке», — отметила @Annawatton.

Некоторые комментаторы поправили министра, написав, что люди боятся ответственности, а не удаления из соцсетей.

«Поправочка: люди стали бояться говорить что-либо, потому что они боятся, что их привлекут к ответственности!» — считает @Zoekc78.