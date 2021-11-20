



Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Заявление Европейского совета, что его главе Шарлю Мишелю удалось в ходе телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном достигнуть их согласия на личную встречу в Брюсселе во время саммита Европейского союза и «Восточного партнерства», который пройдет 15 декабря, при первом приближении воспринимается как сенсация. Если все устроится, то это будет третья встреча глав Армении и Азербайджана лицом к лицу после второй карабахской войны. Две предыдущие были организованы по инициативе России и прошли в Москве с участием российского президента Владимира Путина.

Интрига тут в том, что по всем признакам и третью встречу лидеров Азербайджана и Армении, приуроченную к годовщине подписания трехстороннего мирного соглашения 9 ноября 2020 года, готовились провести в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтверждал и не опровергал информацию об этом. По его словам, «в случае если такая договоренность будет достигнута, мы своевременно сообщим об этом». При этом азербайджанские издания сообщали, что якобы в Москве готовилось подписание новых документов по демаркации границы между двумя странами. Однако Ереван на официальном уровне категорически отрицал факт подготовки переговоров с Баку. Поэтому создавалось ощущение, что Пашинян ищет альтернативных партнеров в переговорном процессе по армяно-азербайджанскому урегулированию. Это чувство стало еще больше укрепляться после того, как, во-первых, в Ереване активизировались акции протеста оппозиции с заявлениями о намерении добиться смены власти и, во-вторых, произошли боевые столкновения на азербайджано-армянской границе, останавливать которые, как всегда, пришлось России. По мнению директора бакинского Центра стратегических и международных исследований Эльдара Намазова, тем самым «была сорвана как попытка проведения личной встречи между Алиевым и Пашиняном, так и принятие важных решений о начале демаркации и делимитации границы между двумя странами».

CuriousGolden Азербайджано-армянская государственная граница

А далее последовали неординарные события. В Париже при посредничестве главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, одной из стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, состоялась встреча и переговоры глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Необычность ситуации проявляется в том, что Баку после второй карабахской войны требовал смены мандата МГ ОБСЕ и прежней переговорной повестки. Поэтому то, что Алиев решил все же принять посреднические усилия Минской группы, может сопрягаться с какими-то выдвинутыми ею новыми, пока неизвестными условиями. В таком контексте предстоящая встреча обоих лидеров в Брюсселе воспринимается продолжением «французской линии» перевода переговорного процесса по урегулированию отношений между двумя странами с российской на западную площадку.

Отсюда вопрос: что именно будут обсуждать Алиев и Пашинян в бельгийской столице? На сей счет Европейский совет отделывается общими фразами типа «обсудят региональную ситуацию и пути преодоления разногласий во имя процветающего и стабильного Южного Кавказа». Вряд ли будет поднят вопрос демаркации и делимитации границы, так как без участия Москвы обсуждать данный вопрос затруднительно. При этом в Баку полагают, что все еще неясно, по каким советским картам надо проводить делимитацию и демаркацию. Азербайджанская сторона хотела бы использовать карты СССР до 1929 года, в соответствии с которыми Зангезур являлся частью Азербайджанской ССР.

Abu_Zarr Карта первой Азербайджанской Демократической Республики 1918-1920 годов

Во-первых, возможно, станут определяться параметры будущего мирного договора между двумя странами и возможности установления дипломатических отношений. При этом, полагает экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров, «Ереван может сказать: «Да, мы не выступаем против территориальной целостности Азербайджана, но Баку предстоит решить вопрос с самоопределением армян в Карабахе». Далее, по его мнению, «подписав договор о признании границ с Азербайджаном, Армения отойдет в сторону, а ее место займет Минская группа, которая сразу вернет на стол переговоров вопрос статуса Карабаха». А «такой расклад не устраивает Азербайджан, поскольку Армения обладает правом вето на любые решения МГ ОБСЕ и, следовательно, будет влиять на посредническую миссию». Зульфугаров также считает, что если Армения будет настаивать на экстерриториальности так называемого Зангезурского коридора, утверждая, что речь идет об обычной дороге, то и Баку может изменить свой подход к Лачинскому коридору, безопасность которого будут обеспечивать российские миротворцы, а функции пограничной охраны и таможенной службы перейдут к азербайджанским структурам.

Как видим, речь идет о сложных вопросах, решать которые можно только при наличии общего фактора стремления к миру. Пока же, если возвращаться к предстоящей встрече в Брюсселе между Алиевым и Пашиняном, о ее результативности можно будет судить по тому, как стороны станут готовиться к саммиту и как начнут действовать на этом направлении посредники. Как пишет в этой связи французская католическая газета La Croix, «у Парижа появляется шанс исполнить важный долг, как одного из трех сопредседателей МГ ОБСЕ, и спасти от провала мировую дипломатию». Посмотрим, что из этого выйдет.