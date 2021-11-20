Депутаты Тернопольского областного совета приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому парламенту с требованием соорудить в Киеве мавзолей — «национальный пантеон героев» и перенести туда останки главарей ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры и Андрея Мельника, а также Симона Петлюры, известного жесточайшими еврейскими погромами в начале ХХ века. Об этом 19 ноября на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Также депутаты предложили перенести в мавзолей останки еще одного лидера Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения Коновальца, а также Богдана Хмельницкого и героев Колиивщины.

Юлиуш Коссак. Лагерь гайдамаков (ранее 1899)

«Депутаты считают, что мавзолей с останками военных преступников и нацистских коллаборантов «должен стать местом единения живых, где каждый украинец будет чувствовать себя представителем великого народа, гордым за его героическое прошлое. По мнению депутатов, только тлен Бандеры может объединить украинцев: «Это сакральное место, которое должно стать символом объединения нации, утверждения идей Украинской соборной державы», — добавил Долинский.

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Новость обсудили на странице Эдуарда Долинского в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале VESTI. Многих требование депутатов из Тернопольской области (Западная Украина) возмутило.

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«Говорил же, потомки полицаев мстят», — отреагировал Александр.

«Фашистам мавзолей? Да Бендера и прочая нечисть в аду горят», — написал Игорь.

«[Зачем] нам в Киеве сдался мавзолей «героев Западной Украины»? Пусть в Тернополе и делают! Бандеры вообще никогда в Киеве не было!» — возмутилась Ирина.

«Пусть бы уже столицу в Тернополь перенесли и плясали бы там ритуальные танцы! Как же они уже… [надоели]», — отметила Ирина219.

«И забетонировать. Чтоб никто не осквернил героев», — добавила Калина Г.

«Ну наконец-то! Крымчане только этого и ждали, чтобы «вернуться домой», — с сарказмом написал Александр А.

«А чего только этих. Надо найти останки Гитлера и его кодлы, тоже в этот мавзолей засунуть», — отреагировал Адем.

«А почему в Киеве? Тернополь уже не тот масштаб? Так пусть в украинском городе Лемберге (Львове. — М. Р.) пантеонят и мавзолеют. Будет свой центр паломничества со всеми последствиями… Или как всегда — на халяву и за чужой счёт?» — спросил Александр Б.

«Учитывая, что Бандере с Мельником будет рядом неуютно (уж как они при жизни мочили друг друга!), надо строить не один, а сразу два пантеона, чтоб патриётам не было тесно и для новых места хватило», — отметил Виталий Б.

«Я давно считаю, что Украину нужно переучредить в других границах. И обязательно без Галичины. Вот реально придурки, утомили вкрай», — посетовал Николай Т.

«А Адольфика Алоизовича забыли.?» — поинтересовался Михаил М.

«Почему бы нет? Киеву только этого для имиджа не хватает. И назвать его Нью Тэрнопилем», — с сарказмом добавил Юрий С.

Mykola Vasylechko Памятник Степану Бандере в Тернополе

«Откуда столько неадекватов в этих облсоветах? И плохо даже не то, что построят, а то, что детей заставят туда ходить…» — отметила Оксана М.

«Какое-то шизоидное поклонение нацизму… психопатология», — отреагировала Ирина П.

«Маразм крепчает… интересно, а куда смотрит Израиль и Германия?» — поинтересовался Igor O.

«Кхм…а у Богдана Хмельницкого они спросили на то разрешения? Он ведь за нерушимый союз с Россией ратовал против польских панов и униатства…» — подытожила Olga M.

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