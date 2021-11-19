Высокий темп инфляции вышел на первые позиции в списке наиболее обсуждаемых тем в российском сегменте Telegram. Уже одно это обстоятельство говорит о том, насколько злободневной для России стала проблема роста цен — экономическим аспектам не часто удается потеснить в списке самых популярных дискуссий: пандемию, политические процессы и резонансные ЧП.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Поводом для обсуждений послужило выступление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в Государственной думе РФ. «У нас инфляция была низкой, но недолго — всего 4 года. И сейчас она в два раза выше нашей цели. А продовольственная инфляция уже двузначная», — констатировала существующие реалии руководитель Банка России.

«С учётом того, что урожаи на российском и глобальных рынках по итогам года ожидаются ниже запланированных, дальнейший рост цен на продукты продолжится. Высокая инфляция продолжает бить по кошелькам россиян и рейтингам правительства. При этом эффективного лекарства от этой болезни кабмину пока найти не удалось», — прокомментировал это заявление телеграм-канал «Вечерний пророк».

Duma.gov.ru Эльвира Набиуллина в Государственной думе

Как считает телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК», продовольственная инфляция достигла двузначных значений не только по причине плохого урожая, глобального роста цен и удорожания рабочей силы при дефиците мигрантов, но и в силу того, что профильные министерства и ЦБ не справляются со своими задачами. Это обстоятельство влечёт за собой негативные настроения в обществе с назреванием идеи о невыполнении властью социальных обязательств перед гражданами.

«Под угрозой отставки вновь «висит» глава Центробанка Набиуллина: она подвергается аппаратным атакам в Системе, дискредитации в медиа, а её срок полномочий заканчивается в следующем году. Министр финансов Силуанов также имеет шаткие позиции из-за конфронтации с премьер-министром Мишустиным», — написал автор публикации.

Продолжая тему, ТГ-канал отметил, что на данный момент единственным вариантом сдерживания инфляции глава ЦБ видит только более жесткие правила выдачи кредитов. Других инструментов борьбы с бедностью пока не предложено — снижение ключевой ставки планируется лишь в 2023 году. При этом отток капитала из России не прекращается, однако Центробанк упорно не замечает проблемы, что вводит страну в ещё большую бедность, убежден автор поста.

«Фактически на данный момент Центробанк под управлением Набиуллиной остановился лишь на констатации фактов, а не решении насущных проблем. Депутаты не смогли не воспользоваться возможностью поднять собственный рейтинг — а потому ожидаемо раскритиковали Набиуллину, устроив фактически «допрос», — нелестно охарактеризовал выступление главы ЦБ «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Припомнили Набиуллиной и недавнее заявление о том, что в росте цен косвенно виноваты сами люди. Дескать, на фоне высоких инфляционных ожиданий население старается активнее покупать товары, пока они не подорожали. В итоге, спрос растет, а предложение за ним не поспевает. Тем самым маховик роста цен раскручивается еще сильнее.

«Напомним, буквально на днях Эльвира Сахипзадовна сама же и обвинила население в раскручивании инфляционной спирали, мол, граждане тратят слишком много, отсюда и рост цен. Но сегодня ей пришлось признать, что цены растут глобально, под влиянием низкого урожая, нарушенных логистических цепочек, дефицита рабочей силы. Жаль, забыла упомянуть растущую монополизацию продовольственного сектора (при прямой поддержке государства), ручное регулирование рынков на микроуровне (ведущее к снижению производства) и, самое главное, собственную кампанию по надуванию ключевой ставки», — написал телеграм-канал «Временное правительство».

По его мнению, действия Центробанка не помогают смягчить нынешний скачок инфляции, а лишь разгоняют ее в моменте и попутно лишают экономику денег, не давая расширять предложение для удовлетворения растущего спроса. Руководство же регулятора отказывается признавать имеющуюся проблему.

«И ведь Набиуллина сама понимает, что делает бесполезную работу. Сейчас она прогнозирует возвращение инфляции в целевые рамки 4% к середине 2022 года. Так же, как и Минфин США (там таргет на уровне 2%). Вот только США и не думали взвинчивать свою ключевую ставку, наоборот, дополнительно вливают в экономику триллионы долларов — как напрямую, так и через субсидии. И вот вопрос, при чем тут вообще потуги Центробанка, если от него ничего не зависит на глобальном уровне?» — резко высказался в адрес ЦБ автор поста.