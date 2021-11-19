Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Германии следует отказаться от запуска газопровода «Северный поток — 2», прекратить процедуру сертификации данного проекта и перестать платить России деньги за энергоресурсы, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 19 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Пусть Польша сначала лучше откажется сама покупать российский газ! А то мало того, что сами покупают его, так ещё Украине перепродают по реверсу втридорога. «Северный поток — 2» им помешал только тем, что они не смогут больше на украинцах наживаться», — считает Евгений К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Польша призывает Германию отказаться от российского газа, но в то же время сама им прекрасно пользуется.

«Во жучары! Всё это лишь для того, чтобы сохранить транзит газа через свои пределы, и иметь немалый гешефт от перепродажи газа и оплаты за транзит», — поделился своим мнением Andrey S.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Некоторые комментаторы отмечают, что «Северный поток — 2» — это крайне выгодный проект для всей Европы, поэтому отказываться от его запуска — это крайне глупая и иррациональная идея.

«Одни уже уши морозят назло бабушке с 2014 года, но газ российский якобы по реверсу с Европы берут втридорога. И эти ушлые на украинский газопровод надеются. А трубы «Северного потока — 2» Польша сама разберёт и сдаст в металлолом?» — задаётся вопросом Никита Ф.

Часть людей считает, что Польша всячески пытается вставить палки в колёса реализации проекта, что складывается ощущение, будто бы ей было дано указание так делать, а отказ будет равняться смерти.

«В Польше считают, что в Германии дураки что ли? Вложить €15 млрд в трубу и отказаться от неё? За кого их принимают? Это настолько бессмысленная просьба, что становится страшно за Варшаву. Чего она так боится? Хозяин будет недоволен?» — предполагает Валерия Я.

Ряд пользователей указывает на то, что запуск «Северного потока — 2» приведёт к стабилизации на рынке энергоресурсов в Европе, что окажется выгодным для европейских стран, но в обратном случае в выигрыше окажется только Российская Федерация.

«Не пойму логики Польши. Если «Северный поток — 2» запустят, то цена на газ в Европе упадёт, доходы России снизятся. А если не запустят его, при меньших затратах, прибыль будет астрономической для Российской Федерации. Получается, что здесь Польша следует интересам России!» — заметил Сергей Е.

Андрей Перцев Газопровод «Северный поток-2»

Отдельные комментаторы уверены, что «Северный поток — 2» будет запущен и на это уже ничто повлиять не может.

«Северный поток — 2» уже построен, уже проверен, в него даже уже газ был закачан. Да, сейчас сделаны искусственные препятствия на пути сертификации, но решение данной проблемы лишь вопрос времени. Поэтому Варшава зря устраивает истерики. Уже ничего не изменить», — написал Олег Н.

Напомним, 18 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью газете Bild о том, что Германии следует отказаться от запуска газопровода «Северный поток — 2», прекратить процедуру сертификации данного проекта и перестать платить России деньги за энергоресурсы.