Информация, согласно которой Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России, потому что они оказались конкурентоспособными с украинскими, несмотря на десятипроцентную импортную пошлину, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 19 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Огурец

«А как же агрессия? На вкусе огурчиков это не сказывается?» — задаётся вопросом Игорь А.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая рыночная политика Украины никак не вяжется с той русофобской пропагандой, которая льётся на головы украинских жителей с экранов государственных телеканалов.

«Украинские патриоты, имейте в виду, что каждый такой огурчик Путин лично потрогал и проинспектировал перед отправкой», — издевается Виталик И.

«Это означает, что украинцы стали хорошо питаться и своих огурцов им уже не хватает! Рад за них!» — шутит Сергей Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на постепенное прекращение подачи электричества и газа с территории России, тем не менее Украина не готова отказаться от удовольствия полакомиться российскими продуктами.

«Вот это я понимаю, «избавились от влияния агрессора». Газ не нужен, электричество не нужно, а огурцы с салом давай российские! Правильно, голод не тётка. А вообще, молодцы, отлично борются с влиянием России, ничего не скажешь», — заметила Ксения К.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Огурцы

Часть людей считает, что вскоре может оказаться так, что товары с территории российского Крыма вновь окажутся на полках украинских магазинов и люди наконец-то забудут вражду и будут вести здоровые взаимовыгодные экономические отношения.

«И смех и грех, как говорится. Сначала гордо отказываются от газа и электроэнергии, а потом огурцы покупают. Кстати, было бы здорово поставлять огурцы прямиком из Крыма. Вот это была бы шутка так шутка», — написал Ефим Г.

Ряд пользователей указывает на то, что опять Украина осталась без руки помощи со стороны Соединённых Штатов, которые, несмотря на великую «дружбу», не собираются снабжать страну дешёвыми огурцами с Северо-Американского континента.

«Очередная победа Майдана и его участников. Странно, почему огурцы из России решили привозить, а не из США? Наверное, потому, что демократические огурцы дороже вражеских?» — интересуется Женя А.

Нашлись и те, кто убеждены, что виной всему оказались действия руководства Украины, которое умудрилось угробить всё то, чем славилась эта страна.

«Вот и домайданились, что уже и огурцов своих нет. А зачем патриотам огурцы? Главное ведь, чтобы Европа была рядом!» — пишет Arthur L.

«Украинская власть всё своё производство на лопатки положила. Сейчас им остаётся свой продовольственный рынок положить, и вот тогда-то сразу на Украине наступит полная независимость!» — предполагает Радион Б.

(сс) Jorge Franganillo Рынок в Киеве

«Уже далеко не одни огурцы Украина покупает, и это факт. Тут даже речь не про пресловутое сало, которое сплошь российское на Украине. Огласите, пожалуйста, весь список, мы точно удивимся!» — предлагает Владимир Ш.

Напомним, 18 ноября портал EastFruit опубликовал материал со ссылкой на собственные источники в торговой среде, согласно которому Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России, потому что они оказались конкурентоспособными с украинскими, несмотря на десятипроцентную импортную пошлину.