Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал остановить запуск «Северного потока — 2», чтобы Россия не получила денег за продажу энергоресурсов. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Лютые холода

«Нужно работать вместе ради мира, а не предоставлять Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы», — заявил он.

Моравецкий добавил, что Россия якобы будет использовать эти деньги для производства вооружений.

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Заявление польского политика обсудили читатели украинского телеграм-канала Klymenko Time. Многие критически восприняли заявление польского политика.

«Правильно, надо «назло Путину» на фиг всем европейцам замерзнуть зимой, так ему!» — смеется Алена.

«Действительно, отказаться от запуска газопровода. Чего проще… Больные люди», — отреагировала Наталья М.

«Другим государствам нужно отряжать в Польшу не дипломатов, а психиатров», — добавил krasnogorov.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Газ по 3000 за куб в перспективе? Хорошее дело», — с сарказмом отметил sunwind.

«Труба уже сейчас приносит доход, даже не работая, и если существующие цены на газовых хабах сохранятся (а они сохранятся!), то Газпром отобьет 4,5 млрд евро, затраченные на ее строительство, уже в этот зимний отопительный период. О такой доходности акционеры Nord Stream 2 АG даже мечтать не могли (если бы цены на газ сохранились, то на точку безубыточности они бы вышли лишь через 6−7 лет эксплуатации газопровода)», — ответил ему Ден.

«Неужели Украина, Польша и прочие карлики думают, что Россия после всего пустит через Украину газ. Никогда. Цены на газ возрастают, труба работает. Но кастрюлям (слово «кастрюля» стало употребляться после так называемого майдана 2014 года в отношении участников государственного переворота, которые в ходе массовых протестов в Киеве носили на голове данный предмет кухонного обихода. — М. Р.) не понять», — написала Таня.

«Но европейцы пока упираются. Не пойму только, на что они рассчитывают? Если только на чудо. Однако чудес может быть всего два. Первое — Дед Мороз в этом году не придет. Вы сами-то в это верите? А если придет? Тогда поздно будет кричать: «Путин, помоги!». Если он и поможет, то только Германии, включив, не дожидаясь сертификации, СП-2 в тестовом режиме на полную мощность. Все 55 млрд кубов газа в год! Уже слышу вопросы: «А что, так можно было?». Отвечаю: «Можно! Режим-то тестовый, надо все проверить, газопровод — штука сложная», — ответил Тане Ден.

«А надо ли прекратить транзит через территорию Украины? Это ведь тоже подыгрывание Путину», — задался вопросом Александр.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка газопровода «Северный поток — 2»

«На фоне всех этих событий всплывает Украина. Вот где реальный шторм. Небратья с конца 2015 года якобы не закупают «агрессорский» газ. При потребности в 30 млрд кубов в год они ее удовлетворяют газом собственной добычи, которая год от года падает (раньше была 20 млрд, сколько в этом году — секрет, но не менее 15 млрд), разницу покрывают импортом из ЕС (все того же российского газа, но с переплатой, которую повесили на простых украинцев). И все бы хорошо, но в этом году — сами знаете, что в Европе с газом творится. Мало того что дорогой, так его еще и нет. Кто виноват в этом, тоже знаете — «Кремль и лично Путин». Где взять недостающие 10 млрд кубов газа? В хранилищах всего 18,8 млрд, из которых 4,8 млрд — неподъемный остаток, служащий для поддержания давления в ПГХ, 6 млрд принадлежат иностранным резидентам, и еще 3 млрд — резервные страховые мощности. Как на оставшиеся 5 млрд пережить зиму, я не знаю. Не знает этого и Зеленский и уже готовит народ к очередной зраде — прямым закупкам газа в РФ. И докажите мне после этого, что Дед Мороз не проходит по спискам ведомства (Министерства обороны РФ. — М. Р.) Сергея Кужугетовича. Думаю, он там числится в звании не ниже полковника», — иронизирует Ден в ответ на комментарий Александра.

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