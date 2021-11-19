В Москве открылся очередной раунд общественных обсуждений. На портале «Активный гражданин» горожанам предлагают ознакомиться и высказаться по 60 проектам изменений в ПЗЗ, планировки территорий, развития территориальных зон и межевания земельных участков. ИА REGNUM выбрало концепты, которые вызовут наиболее жаркие дискуссии среди москвичей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

На федеральном уровне изменения в Градостроительный кодекс, которые позволили проводить обсуждение градостроительной деятельности в заочном формате, внесли в 2017 году. В 2019 году соответствующие поправки внесли в Градкодекс Москвы. В 2020 году, ссылаясь на коронавирусные ограничения, перевели очное обсуждение в электронный формат, полностью переведя вызывающие массовое отторжение москвичей проекты, в основном касающиеся реновации пятиэтажной застройки, на портал «Активный Гражданин», до того уже зарекомендовавший себя эффективным инструментом навязывания горожанам непопулярных решений мэрии.

Городское начальство свято верит в то, что ХХI век станет эпохой агломераций, так считает Сергей Собянин, а главный архитектор Сергей Кузнецов, также уверовавший в силу глобализации и общие мировые тренды, убежден, что Россия пока не способна создавать свою самобытную архитектуру. Поэтому нужно строить — как у них; выше, чем у них; и с гораздо большей плотностью, чем они.

Спорить с неофитами — занятие неблагодарное, отметим лишь, что глобальные агломерационные тенденции в последние годы подвергаются жесткой критике и пересмотру. Да и потом, пусть бы себе верили, мало ли в мире квазирелигиозных движений, только эта вера, помноженная на маниакальное желание извлечь максимальную прибыль от застройки Москвы человейниками, уже сейчас негативно сказывается на жизни москвичей и будет «аукаться» не одному поколению будущих жителей.

Ag.mos.ru САО, р-н Хорошевский, ул. Куусинена, влд. 21-21А

Кажется, в Гонконге есть район, плотность застройки в котором составляет около 80 тыс. кв. м на гектар. Лидер нашего топа — многофункциональный жилой комплекс (ЖК) со встроенно-пристроенным детским садом и подземным паркингом на улице Куусинена, влд. 21−21А. ЖК будет состоять из двух башен высотой в 200 метров, а плотность застройки составит 60,65 тыс. кв. м на гектар. Почти как в Гонконге и на треть больше, чем в Токио, где, по словам главного архитектора Кузнецова, она составляет 40−45 тыс. кв. м на гектар, при том что он же обещал вдвое меньшую плотность — порядка 20−25 тыс. кв. м на гектар.

Ag.mos.ru ПЗЗ ТПУ «Зорге»

Следующий концепт от мэрии, по праву разделивший первое место с ЖК на Куусинена, проект изменения ПЗЗ в отношении территории по адресу: СЗАО, Хорошево-Мневники, тер. ТПУ «Зорге». Здесь на нескольких участках предполагается построить многофункциональный общественно-деловой комплекс и гостиницы. Пусть он несколько уступает по высоте, она заявлена на уровне 160 метров, но значительно превосходит по плотности застройки. Справедливости ради отметим, что речь все же идет не о жилых, а о деловых кварталах. На одном из участков плотность застройки составит 105,6 тыс. кв. м на гектар, еще на одном 139,3 тыс. кв. м на гектар.

Ag.mos.ru ЮЗАО, административно-деловой комплекс

Вновь ЮЗАО, Академический район, плотность застройки 60 тыс. кв. м на гектар, высота 100 метров. Для строительства административно-делового комплекса с объектами социальной инфраструктуры, требуется внести изменения в ПЗЗ.

Предполагаемое строительство ЖК в Обручевском районе в ЮЗАО, для чего необходимо изменить действующие ПЗЗ. Удивительно, но плотность здесь незначительно превышает когда-то заявленные Кузнецовым 25 тыс. кв. м на гектар. Тем не менее вряд ли стоит этому радоваться, в уже сложившейся за десятилетия застройке появятся две 120-метровые башни нового ЖК.

Ag.mos.ru ЖК в Савеловском р-не

Опять внесение изменений в правила землепользования и застройки. В районе Савеловский намерены построить очередной ЖК с детским садом на 60 мест. На фоне прочих предложений проект выглядит относительно скромно, высота зданий составит 86 метров, а плотность застройки 40 тыс. кв. м на гектар.

Ag.mos.ru ЖК на Симоновской набережной

Последний в списке, но не менее впечатляющий проект изменения ПЗЗ на Симоновской набережной, вл. 1/1. Здесь даже не стали указывать плотность застройки, определились лишь с высотой, которая составит 75 метров. Однако любой, кто глянет на визуализацию этого ЖК, даже без конкретных параметров, поймет, что людям, которые согласятся здесь жить, — не позавидуешь. Также не позавидуешь и тем, кто ежедневно ездит по Симоновской набережной, гигантская пробка по мере того, как будет заселяться ЖК, им обеспечена.

Почему эти и подобные им проекты привлекают широкое внимание и не принимаются москвичами? Может, против них выступает ретроградное меньшинство? Конечно же, нет. Посудите сами, даже несоразмерные человеку 16-этажные панельки составляли в высоту от сорока до пятидесяти с небольшим метров. Плотность жилой застройки в советские времена составляла от 5 до 8 тыс. кв. м на гектар. Получается, что плотность нынешней застройки в ЖК на улице Куусинена, если усреднить, будет в 10 раз выше советской. А уж про то, что сделанные ранее московскими чиновниками заявления разошлись с реальными делами, и вовсе упоминать не стоит, представляется, что к этому общество давно привыкло.