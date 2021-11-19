«Таких дураков нужно поискать!» — сети Южной Кореи о будущем президенте
В Южной Корее обсудили намерения кандидата в президенты в случае победы на выборах.
По сообщениям южнокорейских СМИ, экс-генпрокурор, кандидат в президенты от оппозиционной партии «Силы народа» Юн Сок Ёль встретился 19 ноября с послом Китая в Сеуле Син Хаймином.
В ходе встречи он отметил, что в случае его победы на выборах он будет работать над улучшением отношений между Южной Кореей и Китаем.
«Я надеюсь, что 30-летие установления дипломатических отношений, которые страны будут праздновать в следующем году, станет возможностью, с помощью которой нам удасться лучше понять друг друга и сблизиться», — сказал экс-генпрокурор.
В свою очередь, посол Китая поздравил Юн Сок Ёля с выдвижением своей кандидатуры на пост президента, а также напомнил, что в предыдущую встречу, когда Юн Сок Ёль занимал должность генерального прокурора, он в шутку предложил ему баллотироваться в президенты.
«Народ Китая питает теплые чувства к Южной Корее, — отметил посол. — Ваша персона известна в Китае».
Представители двух стран обсудили торговые отношения между странами, а также трудности, с которыми столкнулась Южная Корея, такие как дефицит водного раствора мочевины.
«Мы знаем о трудностях корейского народа, — сказал Син Хаймин. — Уверен, что мы сможем решить все вопросы путем диалога».
»Он никогда не станет президентом», — сообщает kss4.
«Если он затронул тему комплекса THAAD, то, скорее всего, он уже покойник», — предполагает popu***.
«Не удивлюсь, если в Китае его уже считают президентом», — пишет geuz***.
«Будет лучше, если наша страна продолжит держаться за США», — предлагает suns***.
«Чем он руководствуется, когда говорит нечто-подобное?» — интересуется jski***.
«Мне порой кажется, что у этого кандидата одни опилки в голове», — пишет m177***.
«Смена правительства — единственный способ выжить!» — отмечает ssse***.
«Судя по всему, Юн Сок Ёль негативно относится к США», — предполагает yaho***.
«Таких дураков как он, надо ещё поискать», — пишет shin***.
«Он сумасшедший? Раз пытается «продать» нашу страну Китаю?» — вопрошает namj***.
«США решили бойкотировать Олимпийские игры в Китае. О каком улучшении отношений может идти речь?» — интересуется khhj***.
«Если будешь таким дружелюбным, тебе это когда-нибудь аукнется», — отмечает bong***.
«Один день он хочет улучшать отношения с Японией, другой день — с Китаем. Кто будет следующим?» — спрашивает newm***.