В Южной Корее обсудили намерения кандидата в президенты в случае победы на выборах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидат

По сообщениям южнокорейских СМИ, экс-генпрокурор, кандидат в президенты от оппозиционной партии «Силы народа» Юн Сок Ёль встретился 19 ноября с послом Китая в Сеуле Син Хаймином.

В ходе встречи он отметил, что в случае его победы на выборах он будет работать над улучшением отношений между Южной Кореей и Китаем.

«Я надеюсь, что 30-летие установления дипломатических отношений, которые страны будут праздновать в следующем году, станет возможностью, с помощью которой нам удасться лучше понять друг друга и сблизиться», — сказал экс-генпрокурор.

В свою очередь, посол Китая поздравил Юн Сок Ёля с выдвижением своей кандидатуры на пост президента, а также напомнил, что в предыдущую встречу, когда Юн Сок Ёль занимал должность генерального прокурора, он в шутку предложил ему баллотироваться в президенты.

«Народ Китая питает теплые чувства к Южной Корее, — отметил посол. — Ваша персона известна в Китае».

(сс) 고려 Юн Сок Ёль (слева)

Представители двух стран обсудили торговые отношения между странами, а также трудности, с которыми столкнулась Южная Корея, такие как дефицит водного раствора мочевины.

«Мы знаем о трудностях корейского народа, — сказал Син Хаймин. — Уверен, что мы сможем решить все вопросы путем диалога».

»Он никогда не станет президентом», — сообщает kss4.

«Если он затронул тему комплекса THAAD, то, скорее всего, он уже покойник», — предполагает popu***.

«Не удивлюсь, если в Китае его уже считают президентом», — пишет geuz***.

«Будет лучше, если наша страна продолжит держаться за США», — предлагает suns***.

«Чем он руководствуется, когда говорит нечто-подобное?» — интересуется jski***.

«Мне порой кажется, что у этого кандидата одни опилки в голове», — пишет m177***.

«Смена правительства — единственный способ выжить!» — отмечает ssse***.

«Судя по всему, Юн Сок Ёль негативно относится к США», — предполагает yaho***.

(сс) U.S. Army США и Южная Корея

«Таких дураков как он, надо ещё поискать», — пишет shin***.

«Он сумасшедший? Раз пытается «продать» нашу страну Китаю?» — вопрошает namj***.

«США решили бойкотировать Олимпийские игры в Китае. О каком улучшении отношений может идти речь?» — интересуется khhj***.

«Если будешь таким дружелюбным, тебе это когда-нибудь аукнется», — отмечает bong***.

«Один день он хочет улучшать отношения с Японией, другой день — с Китаем. Кто будет следующим?» — спрашивает newm***.