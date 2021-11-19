Посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в своем микроблоге в Twitter о том, что Германия, по его мнению, косвенно ответственна за голод на территории Украинской ССР в 1932 году, потому что она в тот момент являлась торговым партнером Советского Союза. Украинский дипломат также добавил, что, исходя из этого, Германия якобы «морально обязана признать это преступление геноцидом украинского народа».

Бундестаг. Берлин

Заявление украинского посла обсудили на YouTube-канале издания Klymenko Time. Многие отметили, что украинский дипломат, работающий в ФРГ, стал олицетворением украинской политики.

«Посол Мельник утверждает, что Германия частично виновата в голодоморе (голод начала 30-х годов XX столетия. — О. П.). Ждем репараций? Мельник опять позорит Украину», — отметили журналисты издания Klymenko Time.

«Позорит Украину» — звучит как оксюморон. Ну, или, как гласит девиз дома Грейджоев, «то, что мертво, умереть не может». И самое главное, на Западе все относятся к этому снисходительно. Ну да, потявкивают/пованивают другой раз в сторону патрона, но всё это простительно, если остаётся главное: основным направлением таких действий будет Россия», — отреагировал Dmitry G.

МЗС України Посол Украины в Германии Андрей Мельник

«Дурком работает без перерыва», — смеется Алюша С.

«Про «позорит» я не понял… Позорят Украину… 95% из тех, кто на должностях. Чем этот-то хуже? А претензии к Германии, а также к любым странам Запада я горячо поддерживаю. И чем абсурднее претензия — тем лучше. Потому что это бумеранг справедливости. Мельнику — зачёт», — пишет william blake.

«Ну так давайте еще и с Германией рассоримся, чего там — одной страной больше будет», — отметила nina k.

«За время независимости Украина потеряла порядка 20 млн своих граждан (перепись 2001 года указывала на численность населения Украины в 52 млн человек. — О. П.). Простите, а разве это не геноцид. Обратимся к международному документу, определяющему понятие геноцид, один из пунктов гласит: создание условий, непригодных для жизни! То есть, помимо Украины, политика геноцида происходит по отношению к Донбассу и Крыму. Где международная оценка и где трибунал таких руководителей?!» — задался вопросом Игорь В.

«Мельник, жги напалмом! Они всё стерпят, ведь они партнеры Украины, помогают «ребенку» дорасти до ЕС! Интересно, как скоро Украина «наедет» на Великобританию?» — поинтересовалась Александра Ю.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером

«Львовская школа дипломатии» наконец-то дорвалась до руля», — смеется Людмила Б.

«Ждем Мельника на родине! Хватит любить ее издалека!» — иронизирует elkos.

«Ничего он не позорит… Это обычная политика нынешней Украины… Все нормально», —подытожил Nikolai S.

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Напомним, позже депутат Рады Максим Бужанский, комментируя заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, отметил, что подобные заявления украинского дипломата могут косвенно оказать влияние на процесс запуска газопровода «Северный поток — 2».