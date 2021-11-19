Информация о том, что палубный истребитель F-35 упал с авианосца Queen Elizabeth военно-морского флота Великобритании в Средиземное море, при этом лётчику удалось катапультироваться, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 19 ноября в социальной сети Facebook.

U.S. Air Force Истребитель F-35

«А Петров и Боширов ещё режут кабель в Балтийском море или их уже перенаправили в Средиземное?» — издевается Liudmila B.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные инциденты случаются у всех и тут никто полностью не застрахован от внезапной аварии, но западные страны зачастую перекладывают ответственность с себя, как правило, на «злых русских».

«Самолёты падают по различным причинам у всех стран, которые имеют истребители. Вот только у наших западных «партнёров» постоянно указываются какие-то фантастические причины, которые привели к трагедии. Я уже жду новости про очередные проделки Петрова и Боширова. Ну не мог же британский истребитель упасть из-за какой-то там ошибки или недоработки!» — пишет Sergei K.

U.S. Air Force Истребитель F-35

Некоторые комментаторы отмечают, что британцам следует праздновать счастливый исход данного события, потому что пилот выжил и не потонул вместе со своим истребителем.

«Надо сказать, что такие случаи периодически случаются у любой страны, имеющей авианосцы. Живой лётчик — уже счастье для его родных и близких, как и для страны», — отмечает Ольга Ш.

Часть людей считает, что подобные происшествия в России привлекают куда большее внимание, потому что данные инциденты можно будет использовать для антироссийской пропаганды.

«Упал бы российский истребитель, сразу бы набежали идиоты и начались бы вопли: «Всё пропало», «Наша техника — сплошной металлолом», «Армию разворовали» и так далее. Что-то я не вижу критики британских военных, которые дорогущий самолёт утопили. Ладно, хоть пилот жив остался», — указывает Сергей К.

Отдельные комментаторы отмечают тот факт, что нам всем очень повезло, что рядом с британским авианосцем не было российских кораблей, иначе бы вину за произошедшее обязательно возложили на российские плечи.

«Интересно, чтобы бы было, если бы мимо этого корабля российское судно проплывало? Кого бы в этом случае обвинили? Британским властям только дай повод, они тут же вой поднимают. Удивительно, что в этот раз Россию к этому случаю не привязали», — написал Семён С.

U.S. Navy Авианосец HMS Queen Elizabeth

Ряд пользователей указывает на то, что британские военные не виноваты в том, что творят политики этой страны, поэтому не стоит испытывать к ним ненависть из-за позиции Великобритании относительно России.

«Не путайте игры политиков и жизнь обычных людей, не проецируйте своё отношение к политике Британии на британцев, в этом случае на вояк, таких же, как и в России. У них работа как работа — куда прикажут, туда направятся, что прикажут, то исполнят. Всего лишь работа, и ничего личного», — считает Сергей С.

Напомним, 17 ноября британское министерство обороны опубликовало информацию о том, что палубный истребитель F35 упал с авианосца Queen Elizabeth ВМФ Великобритании в Средиземное море, при этом лётчику удалось катапультироваться. Отметим, что это не первый неприятный инцидент, преследующий этот британский авианосец. В середине лета 2021 года на Queen Elizabeth произошла вспышка коронавируса среди сотни членов экипажа.