Информация министерства энергетики Белоруссии о том, что республика перестаёт подавать электричество на территорию Украины, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 18 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

»Предлагаю украинцам обрезать все провода ЛЭП, так как они им больше не нужны, и натянуть их вдоль границы с Белоруссией в качестве заграждения от проникновения мигрантов», — советует Евгений К.

Многие пользователи пришли к выводу, что это справедливый шаг белорусский стороны по отношению к Украине, которая долгие годы создавала сплошные проблемы не только для Российской Федерации, но и для Минска.

President.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Белорусской АЭС

«Дорого же Украине бандеровцы обходятся! Скоро ни света, ни газа не будет!» — предупреждает Alex O.

Некоторые комментаторы отмечают, что данный шаг оказался настолько резок, что он больше похож на показательную пощёчину для киевских властей, не желающих разговаривать со своими соседями по-человечески.

«Отличная новость! Украинская нацистская власть получает крепкую оплеуху от братской России Белоруссии», — отмечает Владислав Б.

Часть людей считает, что Киев полностью заслужил то положение, в котором он оказался. Лишение Украины электроэнергии из Белоруссии, быть может, отрезвит тех украинских политиков, которые не перестают пытаться нанести удар по России или Белоруссии.

«И правильно, что прекратили подачу электроэнергии. России бы то же самое сделать. Украинский принцип такой: дайте нам энергию, а мы вам за это снова под дверь нагадим. Сколько это может продолжаться? Пора уже давать адекватный ответ на подобные действия», — считает Ольга В.

Ряд пользователей указывает на то, что украинский народ, после потери значительного объёма электроэнергии, спасибо своей власти не скажет, ведь кого-то ещё винить в сложившейся ситуации просто не получается.

«Этот шаг ожидаемый при той «дипломатии», которая установилась на Украине. Спасибо Кулебе — борцу за независимость от всего, что нужно для жизни современного государства. Как теперь смотреть «Квартал 95» при отсутствии электричества? Зеленский пока не объяснил это народу. Есть опыт с генераторами, вспомните Крым без электричества. Бумеранг справедливо вернулся в пункт отправления», — пишет Igor S.

Vadim Chuprina Концерт Вечернего квартала. «Квартал 95»

Отдельные комментаторы отмечают, что и России пора последовать по тому же пути, что и Белоруссия.

«Молодцы! Вот и нашим надо наложить на Украину санкции в полном объёме за нацистов и майдан, за хамство и враньё в адрес России. Чем больше идёшь им на поводу и встречу, тем больше Украина наглеет и борзеет. Тамошние политики человеческого языка вообще не понимают. Вот пускай теперь в холоде на луну по-волчьи воют», — написал Pavel I.

Нашлись и те, кто напомнили, что у всего есть своя цена. Потеря Украины как покупателя электроэнергии — это ощутимый ущерб бюджету Белоруссии, с которым придётся иметь дело властям республики в будущем, пишут граждане.

«А кто будет компенсировать энергетикам недополученную прибыль? Да и станции в промежуточных режимах не очень хорошо работают. Тот факт, что Украина недополучит электроэнергию — это, конечно, справедливо, но и издержки для Белоруссии у данного действия имеются», — заметил Пётр А.

Напомним, 18 ноября пресс-служба министерства энергетики Белоруссии опубликовала информацию, согласно которой республика перестаёт подавать электричество на Украину.