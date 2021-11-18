Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что его решения при урегулировании проблемы с Оуэном Патерсоном превратились в автокатастрофу.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

Заместитель премьер-министра Доминик Рааб прокомментировал ситуацию в интервью для программы BBC Breakfast: «Я это обсуждал с ним. Я полностью поддерживаю в решении проблемы, в правительстве мы несем коллективную ответственность, мы все поняли, что мы сделали ошибку, смешав дело Оуэна Патерсона и более широкий вопрос процесса. И вчера мы приступили к решению проблемы, используя два принципа, которые я описал».

Некоторые пользователи отметили, что дело Оуэна Патерсона повлекло еще больше негативных последствий, чем само в себе несло.

«Эта автокатастрофа превращается в ещё одну со скоплением машин», — написал @tykestakeonit.

Number 10 Доминик Рааб

«Если хоть у кого-то из них есть честь, они бы отступили, ушли из партии. Чем больше они пытаются что-то починить, тем хуже они делают себе же», — считает @Kazzawils47.

Среди пользователей есть те, кто считает, что защищать Бориса Джонсона — это то же самое, что становиться участником еще одного политического ДТП.

«Защищать Джонсона, который не имеет больше оправданий… даже для юриста это невозможная вещь!» — прокомментировал @JamieRo12949481.

«А Доминик Рааб был пассажиром в этой машине», — добавила @CantonaPat.

Часть пользователей считает, что эта автокатастрофа наглядно демонстрирует некомпетентность премьер-министра, они предложили расследовать его действия.

Chris McAndrew Оуэн Патерсон

«Когда кто-то становится виновником ДТП, полиция должна должна проверить его на наличие алкоголя, чтобы удостовериться в том, что у человека было право садиться за руль, не так ли?» — поинтересовалась @EvenOdderAnnina.

«Борис Джонсон разбил машину, сев пьяным за руль, а потом попытался сделать так, чтобы вождение в пьяном виде не было противозаконным», — добавил @NotMushroomHere.

«Так случается, если ты слепой и пытаешься управлять автомобилем. Тем не менее его это не остановило, и он сел за руль», — сравнил @Wachkussen.

Ряд пользователей предложили продолжить сравнения и назвали выход из состава Европейского союза, который произошел под руководством Бориса Джонсона, поездом, который сошел с рельсов.

«Если это была автомобильная авария, то Brexit — это железнодорожная катастрофа», — добавил @spottydog99.

«Brexit можно было бы охарактеризовать как самую крупную автокатастрофу в истории Британии, а за рулем был Борис Джонсон», — написал @Anthony41806183.

В комментариях отметили, что ситуация, в которой Джонсон прямо говорит о том, что он не справился, а его зам выглядит так, будто всё под контролем, не внушает доверия к правительству.

«Страшно то, что он выглядит так, будто верит, что они уже всё исправили», — написал @FrancisCharter1.

Пользователи призвали уйти в отставку всех политиков, которые были замешаны в хаосе по делу Патерсона, они считают, что эти политики не справились с поставленными задачами.

Некоторые из них посоветовали всем политикам, у которых есть вторая работа, отказаться от нее или сделать ее первой.

«Если они не могут справиться, получая зарплату члена парламента, то, может быть, им стоит поискать другую работу?» — поинтересовался @Freckles1971.

«Абсолютно точно! Если так сложно следить за тем, что ты тратишь и зарабатываешь, должно быть сложно и вести всю отчетность по управлению страной. И если они не могут прожить на зарплату депутата, они либо беспечны, либо финансово неграмотны!» — добавил @SerotoninNsage.

Пользователи предположили, что британское правительство разучилось управлять страной, оно умеет только коррупционные схемы строить.

«Коллективный вредительский шар. Единственное, что они могут установить, так это оффшорный аккаунт на Каймановых островах для обхода Налоговой и таможенной службы, находясь на государственной службе, управляя страной и делая благополучие, здоровье и социальную защиту следующими жертвами», — прокомментировал @charles91298477.

В комментариях добавили, что премьер-министр окончательно потерял осведомленность и контроль над ситуацией в стране.

«Борис Джонсон говорит о проблеме на парковке, пока его правительство строит автомагистраль», — прокомментировал @HallworthNeil.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США За рулём

Многие пользователи написали, что Борис Джонсон на протяжении своего срока неоднократно разбивал Британию, он портит почти всё, за что возьмется.

«Борис Джонсон не только разбил машину, он еще и проигнорировал все сигнальные знаки, несколько раз развернулся и везде проехал на красный свет. Ему следовало сесть на поезд HS2», — отметил @PaulTempleman6.

«Борис Джонсон сказал консервативным депутатам, что он попал в аварию с делом Оуэна Патерсона. В действительности весь его срок премьерства является катастрофой. В отставку немедленно», — призвала @KatyJayne101.

«Я бы сказал, что урегулирование Борисом Джонсоном чего-либо уже является автокатастрофой. Brexit, пенсии, Северная Ирландия, Test and Trace, HS2, COP26, дефицит», — прокомментировал @iandonald_psych.