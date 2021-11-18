Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ), которого подозревают в незаконной охоте, признался в видео в своём YouTube-канале в том, что он действительно застрелил лося под Саратовом, это стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 18 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Duma.gov.ru Валерий Рашкин

«Лосю первую помощь хотели оказать и отвезти в больницу, но коварные провокаторы помешали спасти заверя! Вроде взрослый дядька, этот Рашкин, а сочиняет такие детские отмазки», — пишет Rottweiler R.

Многие пользователи пришли к выводу, что попытка депутата оправдать себя, снабдив свою версию произошедшего большим количеством деталей, а свои действия якобы благими намерениями, — это ошибочный шаг, который вызывает у зрителей лишь раздражение и смех.

«В следующем видео расскажет, что лось сам издох после того, как забрался к нему в машину. Такие нелепые отмазки пошли, что смешно просто», — указывает Александр А.

Некоторые комментаторы отмечают, что, убив лося, даже по совершенно случайному стечению обстоятельств, депутат, судя по всему, решил усугубить своё положение, погрузив расчленённую тушу к себе в автомобиль.

«Спутать лося с кабаном? Мы похожи на дебилов и должны поверить? А если спутал, то чего в кузов-то к себе кинул? Бросил бы в лесу да спокойно домой поехал», — отмечает Артур Д.

Лось

Отдельные комментаторы убеждены, что убийство лося — это не конец света, и депутат мог бы отделать лёгким информационным шумом вокруг него, если бы просто сообщил о том, что случайно застрелил животное, но он решил, судя по всему, что закон Российской Федерации для него не преграда.

«Он же его реально убил, а это браконьерство. И врал ещё при досмотре машины, что уже нашёл мёртвое животное, а не убивал. При этом почему-то никуда не сообщил, а тупо расчленил тушу и куда-то её повёз», — заметила Надежда С.

Часть людей считает, что своим поведением Рашкин предаёт своих верных сторонников, которые пытаются сделать этот мир лучше, но их лидер почему-то сильно отклоняется от идеалов.

«Вот к чему такое видео? Рашкин надеется, что среди его фанатов есть настолько отбитые граждане, которые не могут дважды два сложить? Поступил бы по-мужски: признался бы честно в содеянном, отметил бы, что поступил неправильно, но, то да сё, а в партии власти вообще ещё всё круче. Но нет ведь, пошёл жалкий лепет. У нас в России такое не любят, когда в глаза врут, да ещё так неискренне — такое вызывает лишь отторжение», — пишет Андрей М.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валерий Рашкин

Ряд пользователей указывает на то, что Рашкину следовало бы «уйти в тень», иначе негативный информационный фон вокруг его фигуры может привести к непредсказуемым последствиям.

«Я бы на месте Рашкина просто мандат свой на полочку положил и уехал свою пенсию доживать. К чему весь этот позор? Может быть, и правда всё так, как он рассказывает, но это не отменяет того факта, что он попался», — написал Алексей С.

Напомним, 18 ноября депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ), которого подозревают в незаконной охоте, признался в видео в своём YouTube-канале в том, что он действительно застрелил лося под Саратовом.