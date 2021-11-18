Спутники под прицелом: Россия и Китай подкрались к США? — JPost
Вашингтон в замешательстве: Россия провела то, что США называют «опасным и безответственным» ракетным испытанием. США заявляют, что испытание поставило под угрозу экипаж Международной космической станции (МКС).
«Сегодня Российская Федерация провела безрассудное испытание противоспутниковой ракеты против одного из ее спутников», — так прокомментировал событие официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс (15 ноября 2021). США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникла угроза безопасности МКС.
Тем временем Х. И. Саттон из USNI News отметил, что, «согласно спутниковым фотографиям, в отдаленной китайской пустыне была обнаружена вторая предполагаемая ракетная цель в форме авианосца США». Носитель выглядит как цель для ракет. «Цель авианосца находится примерно в 300 милях от предполагаемой большей дальности полета ракеты в пустыне Такла-Макан, — сообщило агентство USNI News 14 ноября. — Эти два объекта имеют схожие характеристики и выровнены на карте с перевозчиками, обращенными в одном направлении — как в колонне. Как и первая, эта новая цель имеет те же размеры, что и авианосец ВМС США».
Китай также строит новые авианосцы, один из которых может быть спущен на воду уже в следующем году. США, похоже, каждую неделю реагируют на новые сообщения об угрозах такого рода, будь то гиперзвуковые ракеты или ракеты, уничтожающие носители, или угрозы космосу и глобальной роли Америки.
Есть и другие угрозы. США и западные союзники говорят о защите Украины от России. Они также вовлечены в потенциальное столкновение с Белоруссией. И в то же время президент США Джо Байден предупреждает Китай не предпринимать действий против Тайваня.
Список кризисов растет, и США дали понять, что хотят перейти от двадцатилетней глобальной войны с терроризмом к противостоянию «близким» противникам, таким как Россия и Китай. Но Россия и Китай наблюдали, как США выводят войска из Афганистана и снова и снова подвергаются давлению в других местах. Турция, например, заставила США уйти из части Сирии и даже атаковала своих партнеров на местах, а США хранили молчание.
Может ли Вашингтон одновременно справиться со всеми этими возникающими проблемами? Похоже, он был удивлен достижениями китайских гиперзвуковых ракет. Истории о том, что Китай использует макеты американских кораблей для стрельбы по мишеням, а Россия уничтожает спутник, — все это, похоже, является потенциальными новыми вызовами для США.
В то время как Америка обладает самыми совершенными военными технологиями, такими как F-35, она, как правило, медлительна в закупках и годами почивала на лаврах. В разработке находится новое оружие, и США хотят инвестировать в свой военно-морской флот, но на авиасалонах, таких как Дубай, как правило, такие страны, как Россия, привлекают к себе внимание, как совсем недавно с их новым военным самолетом «Шах и мат». Действительно ли эти самолеты так хороши, как говорят создатели, неясно, но иногда важно восприятие, а восприятие заключается в том, что Америке бросают вызов повсюду.
Такое с США уже бывало раньше. В 1970 году президент Ричард Никсон сказал в своей речи: «Если, когда всё рухнет, самая могущественная нация в мире, Соединенные Штаты Америки, будет вести себя как жалкий, беспомощный гигант, силы тоталитаризма и анархии будут угрожать свободным нациям и свободным институтам во всем мире».
Сегодня это кажется более верным, чем когда-либо. На новой обложке «Атлантик» написано: «Плохие парни побеждают». В важной статье Энн Эпплбаум пишет следующее: «Если ХХ век был историей медленной, неравномерной борьбы, закончившейся победой либеральной демократии над другими идеологиями — коммунизмом, фашизмом, яростным национализмом, — то XXI век до сих пор является историей обратного».
Действительно, авторитаристы повсюду выступают в поход. Турция депортировала сирийских беженцев из-за видеороликов на «Тик Ток» и подавила все инакомыслие. Когда на главу НАТО Йенса Столтенберга давили, спрашивая, почему Турция является членом НАТО, когда она превратилась в тоталитарный режим, он пытался ответить, но ответы были пустыми. Анкара больше не поддерживает ни одну из ценностей, которые НАТО было призвано защищать. Анкара работает с Россией и Китаем, а также с Ираном. Все диктатуры работают вместе. Венесуэла и Белоруссия являются ключевыми партнерами Турции, Ирана и России.
Все эти страны чувствуют слабость США и Запада. Но они знают, что США по-прежнему сильны, когда дело доходит до военных технологий, а также когда речь заходит о сети союзников США, будь то сеть «Пять глаз» или другие группировки. Авторитаристы, напротив, только начинают сотрудничать на таких форумах, как Шанхайская организация сотрудничества.
В то время как некоторые крайне правые режимы, такие как режим Имрана Хана в Пакистане, утверждают, что многополярный мир важен, заменяя гегемонию США, достичь этого сложно, когда страны вроде Пакистана едва управляют своими собственными границами. Но альянс авторитаристов добивается успехов. Эти достижения в области гиперзвуковых ракет и в космосе начнут подрывать роль США.
Очевидно, что, хотя США потратили 20 лет на борьбу с экстремистами, в основном это закончилось выводом войск и возвращением Афганистана талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Им приходится сотрудничать с авторитарными правительствами государств типа Катара, а также с группами в Ираке, которые близки к Ирану. Тем временем противники США, которые не участвовали в этих «бесконечных войнах», наращивали свои арсеналы, а также продавали влияние по всему миру. Китай продвигался в Африку и Южную Америку, Россия распространяла свой вес, а также Турция и Иран.
В то время как испытание спутника и корабли-мишени в китайской пустыне являются всего лишь символами, заголовки показывают, что США постоянно пытаются переключить свое внимание с таких мест, как Украина, на Тайвань. Могут ли они защитить и то и другое? Время покажет.